Tour start volgend jaar in Spanje: "Organisator zal garanties vragen aan politiek"

Na de chaotische slotdag van de Vuelta rijst de vraag hoe Frankrijk zijn grootste wielerevenement volgend jaar veilig kan laten starten in Spanje. Sporza-journalist Renaat Schotte verwacht dat organisator ASO politieke garanties zal eisen.

De Ronde van Spanje eindigde dit jaar zonder traditionele podiumceremonie. Door massale protesten in Madrid werd de slotrit geneutraliseerd en bleef een publieke huldiging uit. Volgens Renaat Schotte is dat een harde klap voor de renners.

“Voor een renner is dat heel erg, je wint de Vuelta niet elke dag”, klonk het bij Sporza. Hij wijst erop dat een alternatieve ceremonie in het najaar de schade mogelijk deels kan beperken, maar stelt ook “Dat zal nooit het echte gevoel vervangen om daar als eindwinnaar op het podium te staan.”

Tour de France

De gebeurtenissen in Madrid werpen een schaduw vooruit op de Tour de France van 2026, die in Barcelona van start zal gaan. De Franse organisator ASO zal volgens Schotte niet licht over de situatie heenstappen.

Schotte verwacht dat ASO duidelijke afspraken zal maken met de Spaanse autoriteiten. “De Tour start volgend jaar in Barcelona. Ik denk dus wel dat ASO, de organisator van de Tour die ook betrokken is bij de Vuelta, garanties zal vragen aan de Spaanse politiek,” verklaart hij.

De veiligheid van renners, stafleden en publiek staat daarbij centraal. Volgens Schotte is het onmogelijk om een topsportevenement te organiseren als er onzekerheid heerst over de omstandigheden. “In deze omstandigheden kan je moeilijk een topevenement als de Tour organiseren, als dit boven je hoofd hangt,” stelt hij.

Beleving

De afwezigheid van een podiumceremonie in de Vuelta heeft niet alleen praktische gevolgen, maar tast ook de beleving van het evenement aan. Voor renners is het slotmoment een symbolische bekroning van wekenlange inspanning. Het wegvallen van die erkenning roept vragen op over de bescherming van sportieve tradities.