Cameron onthult hoe moeilijk het voor haar is om te praten over haar vader Frank Vandenbroucke

Zoals iedereen weet is Cameron Vandenbroucke de dochter van Frank Vandenbroucke. Ze moet hem al missen sinds 2009.

De voormalige wielrenner overleed in oktober van dat jaar. Cameron was toen nog erg jong. Ondertussen is Cameron uitgegroeid tot een volwassen vrouw en is ze zelf al moeder van een zoontje. Jules is het eerste kindje van Cameron en haar partner, de succesvolle sprinter Tim Merlier. Onlangs zaten beide ouders in De Tafel van Gert.

Daar werden ze onder andere gevraagd naar eventuele huwelijksplannen, maar die bleken er niet te zijn. Ook Frank Vandenbroucke kwam ter sprake. "Het is raar om te zeggen, maar ik heb mijn papa leren kennen via de documentaire en wat de mensen over hem vertellen. Mensen komen dan zeggen: je papa was zo of zo", aldus Cameron.

Cameron praat graag over Frank Vandenbroucke

Daar deinst de dochter van Frank zeker niet voor terug. Integendeel, ze juicht het toe. "Ze vragen zich dan af of het voor mij niet moeilijk is om het over hem te hebben. Helemaal niet, want zo leer ik hem kennen, aangezien ik de kans niet heb gehad om hem echt te kennen." Wie nog bepaalde verhalen over Frank kan delen: gerust doen dus.

Nu ze bepaalde dingen over hem gehoord heeft, houdt ze wel een warm gevoel aan hem over. "Ik ben super trots dat hij mijn papa was. Het is jammer dat hij er niet meer is. Nu we Jules hebben, vind ik het nog meer jammer dat mijn papa hem niet meer heeft leren kennen. Hij had graag een zoon gehad maar kreeg twee dochters."

Frank Vandenbroucke zou fier geweest zijn op Jules

"Aangezien ik nu zelf een jongen heb, zou hij zeker fier geweest zijn op Jules", besluit Cameron. Daar moet zeker niet aan getwijfeld worden. Frank zou zeker trots zijn om te weten dat Cameron en Tim al een mooi leven samen hebben opgebouwd.