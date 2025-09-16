Commentator lacht om verdediging van dopingzondaar en ex-nummer 6 uit Tour de France: "Heeft hij EPO gepakt of niet?"

Commentator lacht om verdediging van dopingzondaar en ex-nummer 6 uit Tour de France: "Heeft hij EPO gepakt of niet?"
Foto: © photonews

Het verhaal van een dopingzondaar is onlangs weer aan bod gekomen. Een wielercommentator moest er toch wel even om lachen.

Tijdens de uitzendingen van de afgelopen Vuelta werden uiteraard heel wat onderwerpen besproken. Vaak moest het gaan over de pro-Palestijnse protesten die de Vuelta grotendeels verstoord hebben, maar af en toe was er ook tijd om het over andere dingen te hebben. Op Eurosport kwam op een gegeven moment kwam het verhaal van Iban Mayo aan bod.

De Spanjaard is een voormalige profrenner die in de Tour de France van 2003 een etappe won en zesde eindigde in het algemeen klassement. Vier jaar later maakte de UCI bekend dat Mayo positief getest had op EPO, bij een test uitgevoerd op de tweede rustdag van de Tour de France. Daardoor zou zijn uitslag in de Tour van dat jaar geschrapt worden.

UCI aanvaardde negatieve B-staal Mayo niet

Zijn toenmalige ploeg Saunier Duval schorste Mayo onmiddellijk. Enkele maanden later, in oktober, deelde de Spaanse mond mee dat de B-staal van Mayo negatief was. Omdat één van de labs waar de UCI mee werkte op dat moment dicht was, werd het B-staal getest in een ander laboratorium. Dat aanvaardde de UCI niet als geldig bewijs.

Daarna werd het staal weer gevoerd naar het labo waar de UCI beroep op deed en bleek het B-staal toch positief. Mayo heeft onlangs zijn verhaal nog eens gedaan in de media. Volgens hem had de UCI die B-staal niet nog eens mogen testen in een ander laboratorium, omdat het staal bevuild is eens dat wordt open gedaan.

Mayo wil niet zeggen of hij EP gebruikte

Commentator Karsten Kroon zat met één vraag: "Heeft hij nu EPO gebruikt of niet?" Zijn collega Jeroen Vanbelleghem wees erop dat we dit niet zeker weten en dat Mayo dit in het midden laat. Daar moest Kroon even om lachen. Wellicht was er wel degelijk sprake van dopinggebruik, aangezien Mayo vooral de procedure op de korrel neemt.

