Horrorscenario op komst voor bekende koers in ons land? "Dan is het financieel over en uit"

De Gooikse Pijl, een vaste waarde op de Belgische wielerkalender, staat onder verhoogde druk. Na eerdere afgelastingen is de marge voor nieuwe incidenten volledig verdwenen.

De recente protestacties tijdens de Vuelta, met een uitgesproken pro-Palestijns karakter, hebben de wielerwereld opgeschrikt. De vraag rijst of dergelijke manifestaties ook Belgische wedstrijden kunnen treffen.

Gooikse Pijl in gevaar

Deze week staan onder meer de GP van Wallonië, het Kampioenschap van Vlaanderen, de Super 8 Classic en de Gooikse Pijl op het programma. De organisatoren volgen de situatie nauwgezet, met bijzondere aandacht voor de veiligheid van renners en publiek.

Voorzitter Schets van de Gooikse Pijl sluit een worstcasescenario niet uit. Indien blijkt dat eerdere koersen in België door protesten zijn verstoord, zou dat ook gevolgen kunnen hebben voor zijn evenement. “Dan is dat het einde van onze organisatie,” stelt hij onomwonden in Het Laatste Nieuws.

Financiële kwetsbaarheid

De Gooikse Pijl heeft de afgelopen jaren al meerdere klappen moeten incasseren. In 2023 werd de wedstrijd geannuleerd. Er kwam een nieuwe versie, maar dat betekende wel een verdubbeling van de kosten.

Volgens Schets is de situatie precair. “Als we nog een keer moeten afgelasten, is het financieel over en uit,” waarschuwt hij. De combinatie van externe risico’s en interne kwetsbaarheid maakt dat de organisatie geen ruimte meer heeft voor nieuwe incidenten.

De Gooikse Pijl staat symbool voor de uitdagingen waarmee kleinere wielerwedstrijden geconfronteerd worden. In een context van maatschappelijke spanningen en economische onzekerheid is het voortbestaan van dergelijke evenementen allerminst vanzelfsprekend. Protesten tijdens de koers zouden het einde van het verhaal betekenen.