Scheiding na 8 jaar: Gianni Vermeersch zegt hoe Mathieu van der Poel reageert op zijn vertrek

Na acht seizoenen komt er een einde aan de samenwerking tussen Gianni Vermeersch en Alpecin-Deceuninck. De West-Vlaamse renner kiest voor een nieuwe uitdaging bij Red Bull-BORA-hansgrohe, waarmee hij zich vanaf 2026 in een ander WorldTour-project zal integreren.

De transfer van Vermeersch naar het Duitse team werd eind augustus officieel bevestigd, al hing de overstap al enige tijd in de lucht. “In het begin werd het gezien als een verrassing natuurlijk,” geeft hij aan bij WielerFlits. Toch overheerst de positieve respons. “Over het algemeen heb ik toch wel positieve reacties gekregen. Zoals ik zelf ook wel positief verrast ben.”

Vermeersch erkent dat de ploegwissel onverwacht kwam, ook voor hemzelf. “Wat mij verrast? Gewoon dat ik na al die tijd nog verander van ploeg. Dat kwam voor mij ook als een verrassing.” Zijn vertrek kadert in een bredere herschikking bij Alpecin-Deceuninck, dat naast Vermeersch ook andere ervaren renners ziet vertrekken, waaronder Quinten Hermans, Xandro Meurisse en Edward Planckaert. De ploeg is bovendien op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor na het aangekondigde vertrek van Deceuninck.



Lees ook... Iets om grondig over na te denken: Wout van Aert en Mathieu van der Poel kunnen niet wachten op einde van seizoen

Ervaring

Red Bull-BORA-hansgrohe kende een teleurstellend voorjaar ondanks het aantrekken van meerdere sterke namen. Vermeersch is zich bewust van die recente geschiedenis, maar laat zich daardoor niet afschrikken. “Natuurlijk geeft dat wel wat onzekerheid, maar zover we nu kunnen zien, is het daarom dat ze mij in de ploeg gehaald hebben. Om een beetje ervaring in de klassiekers te brengen.”

Hij wijst op het belang van cohesie binnen een team. “Vorig jaar waren er vooral sterke individuen, maar dat zorgt niet altijd voor een sterk geheel. Ik hoop met ervaring daar wat aan te kunnen bijbrengen.” De overstap betekent voor Vermeersch een nieuwe fase in zijn carrière, die hij met vertrouwen tegemoet ziet. “Het is een nieuwe uitdaging in een later stadium in mijn carrière. Ik kijk er wel naar uit.”

Relatie met Van der Poel

Met zijn vertrek verlaat Vermeersch ook de zijde van Mathieu van der Poel, met wie hij sinds 2017 ploeggenoot was. Toch is er geen sprake van spanningen. “Op zich reageerde hij ook wel positief. Die was ook blij voor mij,” aldus Vermeersch. Hij benadrukt dat de persoonlijke band overeind blijft: “Het is niet omdat ik de ploeg verlaat dat het iets aan onze relatie zal veranderen.”