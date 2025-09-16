Sep Vanmarcke vol vuur voor volgende opdracht na geslaagd debuut als ploegleider

Soudal Quick-Step heeft bevestigd dat Sep Vanmarcke zijn eerste rittenkoers als ploegleider zal aanvatten tijdens de Tour de Luxembourg. De vijfdaagse wedstrijd geldt als een uitdagende test voor renners én begeleiding.

De 85ste editie van de Tour de Luxembourg staat bekend om zijn veeleisende profiel. Met talrijke beklimmingen en een individuele tijdrit van 26,3 kilometer belooft het klassement dagelijks door elkaar geschud te worden.

Het team van Soudal Quick-Step bestaat uit zes renners, waaronder de Britse tijdritkampioen Ethan Hayter en de jonge Belg Jasper Schoofs, die eerder dit seizoen indruk maakte in de Giro della Valle d’Aosta.

Debuut

De ploeg mikt op dagsucces én een sterke eindnotering. “We gaan voor een ritzege, maar zijn ook bereid om aan te vallen en te strijden voor een goed klassement,” verklaart Vanmarcke, die samen met Wilfried Peeters de sportieve leiding op zich neemt, in een persbericht aan onze redactie.

Vanmarcke start met vertrouwen na geslaagde vuurdoop

Vanmarcke, voormalig winnaar van Omloop Het Nieuwsblad, maakte eerder al zijn debuut als ploegleider tijdens de GP de Fourmies, waar Paul Magnier de overwinning behaalde. Die ervaring smaakte duidelijk naar meer. “Fourmies was een uitstekende gelegenheid om mijn eerste stappen te zetten als sportdirecteur bij Soudal Quick-Step. Ik heb er echt van genoten,” aldus Vanmarcke.

Mooie rittenkoers

Zijn motivatie is groot om ook in Luxemburg een rol van betekenis te spelen. “Luxemburg is altijd een mooie rittenkoers en behoorlijk zwaar, want vlakke meters zijn er nauwelijks,” licht hij toe. De Belgische ex-renner kijkt uit naar de samenwerking met het team en hoopt op tastbare resultaten.

De keuze voor Vanmarcke als ploegleider in deze wedstrijd onderstreept het vertrouwen dat de ploeg in hem stelt. Zijn ervaring als renner en zijn recente successen achter de schermen vormen een solide basis voor deze nieuwe uitdaging.

Met een uitgebalanceerde selectie en een gemotiveerde sportieve staf trekt Soudal Quick-Step vol ambitie naar Luxemburg. De komende dagen zullen uitwijzen of Vanmarcke zijn succesvolle start als ploegleider kan verderzetten in een rittenkoers van formaat.