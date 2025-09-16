UCI neemt maatregelen na demonstraties in Vuelta: "Op WK in Rwanda niet gebeuren"

De recente demonstraties tijdens de Vuelta hebben geleid tot verhoogde waakzaamheid bij de internationale wielerunie UCI. In aanloop naar het wereldkampioenschap in Rwanda worden preventieve maatregelen genomen om herhaling te vermijden.

De incidenten in de Vuelta, waarbij protestacties de koers verstoorden, hebben de UCI ertoe aangezet haar aanpak te herzien. Directeur Sport Peter Van Den Abeele van de UCI noemt het betreurenswaardig dat een sportief evenement gecounterd wordt door politisering.

De impact van dergelijke acties op renners en publiek is volgens hem niet te onderschatten, zeker wanneer de veiligheid in het gedrang komt. “In sommige gevallen was het kantje boord,” benadrukt hij bij Sporza Daily.

Uitsluiting

De UCI erkent dat ze niet de bevoegdheid heeft om deelnemende ploegen uit te sluiten op basis van politieke motieven. “Wij kunnen als UCI niet bepalen welke teams niet mogen meedoen,” stelt Van Den Abeele. In plaats daarvan zoekt de organisatie naar alternatieve oplossingen die de neutraliteit van het sportgebeuren waarborgen.

Met het WK wielrennen in Rwanda in het vooruitzicht, neemt de UCI proactieve stappen om protesten te voorkomen. Er zijn reeds afspraken gemaakt met de lokale autoriteiten. “We gaan erop toezien dat zulke acties op het WK in Rwanda niet gebeuren,” aldus Van Den Abeele. De focus ligt op het garanderen van een veilige en ongestoorde koers.

Toch sluit de UCI het maatschappelijk debat niet uit. Van Den Abeele onderstreept het belang van vrije meningsuiting, maar plaatst daar een duidelijke grens: “We kunnen in debat gaan en zorgen dat mensen hun mening kunnen uiten, maar ze mogen de sport niet gaan boycotten met manifestaties.”

Rusland

De situatie rond Russische renners wordt aangehaald als voorbeeld van een alternatieve aanpak. “Denk maar aan Russische renners die onder een neutrale vlag kunnen rijden,” verduidelijkt Van Den Abeele. Hiermee illustreert hij hoe de UCI zoekt naar oplossingen die de sport toegankelijk houden zonder politieke inmenging.

De wielerwereld hoopt dat het WK in Rwanda gespaard blijft van incidenten. Gezien de symbolische waarde van het evenement zou een verstoring extra zwaar wegen. De UCI blijft daarom inzetten op dialoog, preventie en het bewaken van de sportieve integriteit.