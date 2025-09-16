Van Aert hoeft geen chaos door protesten te vrezen in laatste koers van seizoen: Van Petegem heeft al ingegrepen

Van Aert hoeft geen chaos door protesten te vrezen in laatste koers van seizoen: Van Petegem heeft al ingegrepen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Met de Canadese wedstrijden achter de rug rest er Wout van Aert nog één koers dit seizoen. Moet hij daar vrezen voor protesten zoals in de Vuelta?

Wout van Aert was er niet bij in de Vuelta, die gewonnen werd door zijn ploegmaat Jonas Vingegaard. Van Aert is echter ongetwijfeld op de hoogte van het gegeven dat pro-Palestijnse protesten de Vuelta eigenlijk helemaal in het honderd hebben laten lopen. Aangezien er binnenkort weer in België gekoerst wordt, is het hopen dat dit ook hier niet gebeurt.

In ons land zijn pro-Palestijnse betogers ook al geregeld op straat gekomen. Ze zullen ook wel gezien hebben welk 'succes' er in Spanje geboekt is. Op 20 september rijdt Van Aert bijvoorbeeld zijn laatste koers van het seizoen in de Super 8 Classic. Aan die wedstrijd zal ook Israel-Premier Tech meedoen. Hun aanwezigheid in koersen is een doorn in het oog van actievoerders.

Van Petegem neemt vooraf al een maatregel

"Bij ons worden zowel de bus als het hotel van Israel bewaakt", kondigt organisator Peter Van Petegem aan bij Het Laatste Nieuws. Hij heeft dus al meteen een stevige maatregel genomen om de veiligheid van de renners te garanderen. Hopelijk krijgen de renners van deze ploeg en van andere ploegen de kans om hun job uit te voeren.

Van Petegem beseft dat het een gevoelig thema is. De voormalige klassieke renner gelooft echter in een vlekkeloze editie van de Super 8 Classic. "Ik ga uit van een positief scenario", is hij optimistisch. "Ik wil hier liever niet heel veel over zeggen: hoe meer aandacht je dit geeft, hoe meer het mensen op ideeën kan brengen, denk ik." 

Wallonië als test voor de Super 8 Classic

Woensdag staat al de GP van Wallonië op het programma, de eerste in een rij van vier Belgische koersen. "Daar gaan we zien hoe heet de temperatuur is. Ik heb goeie hoop: de GP Fourmies (in Noord-Frankrijk, red.) is zondag ook zonder incidenten verlopen."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Category Pro
SUPER 8 Classic
Peter Van Petegem
Wout Van Aert

Meer nieuws

Van Avermaet geeft zijn oordeel over de kansen van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar om wereldkampioen te worden

Van Avermaet geeft zijn oordeel over de kansen van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar om wereldkampioen te worden

08:00
Duimen voor een goede afloop! Belgische wielrenner krijgt een beroerte en wordt overgebracht naar het ziekenhuis

Duimen voor een goede afloop! Belgische wielrenner krijgt een beroerte en wordt overgebracht naar het ziekenhuis

07:30
"Niet alles kwam in beeld": Louis Vervaeke doet boekje open over protesten in Vuelta

"Niet alles kwam in beeld": Louis Vervaeke doet boekje open over protesten in Vuelta

07:00
Jasper Philipsen doet verhaal van zijn familie en vrienden tijdens slotetappe van Vuelta

Jasper Philipsen doet verhaal van zijn familie en vrienden tijdens slotetappe van Vuelta

21:30
Cijfers over protest tegen Israel-Premier Tech zijn eigenlijk hallucinant

Cijfers over protest tegen Israel-Premier Tech zijn eigenlijk hallucinant

20:30
Is Quinten Hermans klaar voor WK in Rwanda en het grote gevecht met Tadej Pogacar?

Is Quinten Hermans klaar voor WK in Rwanda en het grote gevecht met Tadej Pogacar?

20:00
📷 'Na vertrek Evenepoel: Quick-Step heeft na jaren Specialized een nieuwe fietsleverancier'

📷 'Na vertrek Evenepoel: Quick-Step heeft na jaren Specialized een nieuwe fietsleverancier'

19:00
Paul Magnier bereikt nu dubbel historisch moment bij Soudal Quick-Step

Paul Magnier bereikt nu dubbel historisch moment bij Soudal Quick-Step

18:00
📷 "Iemand liet het gebeuren en keek de andere kant uit": Straffe taal over demonstranten in Vuelta

📷 "Iemand liet het gebeuren en keek de andere kant uit": Straffe taal over demonstranten in Vuelta

18:30
Junior Lecerf toch teleurgesteld na knappe Vuelta

Junior Lecerf toch teleurgesteld na knappe Vuelta

17:00
Klassieker kiest voor vernieuwing: aankomst en trofee aangepast

Klassieker kiest voor vernieuwing: aankomst en trofee aangepast

16:00
Dit zijn de grootste verdieners: het prijzengeld in de Vuelta van 2025 verdeeld

Dit zijn de grootste verdieners: het prijzengeld in de Vuelta van 2025 verdeeld

16:30
Jasper Philipsen krijgt kans om stevig duel uit te vechten in criterium van Singapore

Jasper Philipsen krijgt kans om stevig duel uit te vechten in criterium van Singapore

15:00
"Georganiseerde misdaad": Belgische renner houdt zich niet in na Vuelta

"Georganiseerde misdaad": Belgische renner houdt zich niet in na Vuelta

14:00
Tour start volgend jaar in Spanje: "Organisator zal garanties vragen aan politiek"

Tour start volgend jaar in Spanje: "Organisator zal garanties vragen aan politiek"

13:30
OFFICIEEL Renner van Israel-Premier Tech gaat nieuwe uitdaging aan

OFFICIEEL Renner van Israel-Premier Tech gaat nieuwe uitdaging aan

13:00
CEO van Visma neemt grote woorden in de mond na neutralisatie slotetappe in Vuelta

CEO van Visma neemt grote woorden in de mond na neutralisatie slotetappe in Vuelta

12:30
UAE evenaart zegerecord: McNulty doet het plannetje van Pogacar uit de doeken

UAE evenaart zegerecord: McNulty doet het plannetje van Pogacar uit de doeken

12:00
Opgave van Wout van Aert, maar andere Visma-Belg doet het wel heel goed in Montréal

Opgave van Wout van Aert, maar andere Visma-Belg doet het wel heel goed in Montréal

15/09
📷 "Fiets al twee weken niet aangeraakt": Thibau Nys heeft stevige vakantie nodig

📷 "Fiets al twee weken niet aangeraakt": Thibau Nys heeft stevige vakantie nodig

11:00
"Moment voor de eeuwigheid ontnomen": Jonas Vingegaard is niet mals na geneutraliseerde slotrit

"Moment voor de eeuwigheid ontnomen": Jonas Vingegaard is niet mals na geneutraliseerde slotrit

15/09
🎥 Renner komt stevig ten val in GP van Montréal door... gat in de weg

🎥 Renner komt stevig ten val in GP van Montréal door... gat in de weg

15/09
Patrick Lefevere houdt zich niet in over leegloop bij Alpecin-Deceuninck

Patrick Lefevere houdt zich niet in over leegloop bij Alpecin-Deceuninck

15/09
🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf

🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf

15/09
1
Bondscoach Gerben de Knegt maakt analyse van WK mountainbike van Mathieu van der Poel

Bondscoach Gerben de Knegt maakt analyse van WK mountainbike van Mathieu van der Poel

15/09
📷 Daar is de volgende al: renster stopt op amper 27-jarige leeftijd met koers

📷 Daar is de volgende al: renster stopt op amper 27-jarige leeftijd met koers

14/09
Nu al miserie voor WK volgend jaar? Mogelijk groot probleem met Van Aert en Evenepoel

Nu al miserie voor WK volgend jaar? Mogelijk groot probleem met Van Aert en Evenepoel

14/09
Na de miljoenenexplosie bij Decathlon CMA CGM: Lefevere heeft met één iemand echt te doen

Na de miljoenenexplosie bij Decathlon CMA CGM: Lefevere heeft met één iemand echt te doen

14/09
Mathieu van der Poel doet dubbele aankondiging na WK mountainbike

Mathieu van der Poel doet dubbele aankondiging na WK mountainbike

14/09
🎥 De Vuelta zit erop zonder uitgereden slotrit: renners in de auto naar hotel

🎥 De Vuelta zit erop zonder uitgereden slotrit: renners in de auto naar hotel

14/09
José De Cauwer spreekt klare taal over de Vuelta van dit jaar

José De Cauwer spreekt klare taal over de Vuelta van dit jaar

14/09
Joker op het WK? José De Cauwer schuift onverwachte naam naar voren voor WK tijdrijden

Joker op het WK? José De Cauwer schuift onverwachte naam naar voren voor WK tijdrijden

14/09
Mathieu van der Poel reageert op zijn 29ste plek op WK mountainbike

Mathieu van der Poel reageert op zijn 29ste plek op WK mountainbike

14/09
Thijs Zonneveld maakt opvallende eindafrekening van Jonas Vingegaard in de Vuelta

Thijs Zonneveld maakt opvallende eindafrekening van Jonas Vingegaard in de Vuelta

14/09
Niet alleen voor Lotte Kopecky: omwille van deze reden wordt het WK van 2026 gigantisch

Niet alleen voor Lotte Kopecky: omwille van deze reden wordt het WK van 2026 gigantisch

14/09
Visma Lease a Bike mag zich in de handjes wrijven dankzij één naam

Visma Lease a Bike mag zich in de handjes wrijven dankzij één naam

14/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Mathieu Van Der Poel Patrick Lefevere Greg Van Avermaet Remco Evenepoel Jose De Cauwer Tadej Pogacar Wout Van Aert Jasper Philipsen Pascal Eenkhoorn Thomas Pidcock Thibau Nys Brandon McNulty Annemiek Van Vleuten Mauro Gianetti Kamiel Bonneu Joao Almeida Quinten Hermans Adrien Petit Michal Kwiatkowski

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved