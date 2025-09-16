Van Aert hoeft geen chaos door protesten te vrezen in laatste koers van seizoen: Van Petegem heeft al ingegrepen

Met de Canadese wedstrijden achter de rug rest er Wout van Aert nog één koers dit seizoen. Moet hij daar vrezen voor protesten zoals in de Vuelta?

Wout van Aert was er niet bij in de Vuelta, die gewonnen werd door zijn ploegmaat Jonas Vingegaard. Van Aert is echter ongetwijfeld op de hoogte van het gegeven dat pro-Palestijnse protesten de Vuelta eigenlijk helemaal in het honderd hebben laten lopen. Aangezien er binnenkort weer in België gekoerst wordt, is het hopen dat dit ook hier niet gebeurt.

In ons land zijn pro-Palestijnse betogers ook al geregeld op straat gekomen. Ze zullen ook wel gezien hebben welk 'succes' er in Spanje geboekt is. Op 20 september rijdt Van Aert bijvoorbeeld zijn laatste koers van het seizoen in de Super 8 Classic. Aan die wedstrijd zal ook Israel-Premier Tech meedoen. Hun aanwezigheid in koersen is een doorn in het oog van actievoerders.

Van Petegem neemt vooraf al een maatregel

"Bij ons worden zowel de bus als het hotel van Israel bewaakt", kondigt organisator Peter Van Petegem aan bij Het Laatste Nieuws. Hij heeft dus al meteen een stevige maatregel genomen om de veiligheid van de renners te garanderen. Hopelijk krijgen de renners van deze ploeg en van andere ploegen de kans om hun job uit te voeren.

Van Petegem beseft dat het een gevoelig thema is. De voormalige klassieke renner gelooft echter in een vlekkeloze editie van de Super 8 Classic. "Ik ga uit van een positief scenario", is hij optimistisch. "Ik wil hier liever niet heel veel over zeggen: hoe meer aandacht je dit geeft, hoe meer het mensen op ideeën kan brengen, denk ik."

Wallonië als test voor de Super 8 Classic

Woensdag staat al de GP van Wallonië op het programma, de eerste in een rij van vier Belgische koersen. "Daar gaan we zien hoe heet de temperatuur is. Ik heb goeie hoop: de GP Fourmies (in Noord-Frankrijk, red.) is zondag ook zonder incidenten verlopen."