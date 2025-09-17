🎥 Na al die jaren wachten: Arnaud De Lie wint GP de Wallonie

Na zeven jaar wachten heeft een Belgische renner opnieuw de GP de Wallonie gewonnen. Arnaud De Lie toonde zich onklopbaar op de slotklim en bezorgde Lotto een prestigieuze overwinning in eigen land.

De GP de Wallonie van 2025 kende een Belgisch hoogtepunt toen Arnaud De Lie met een vroege versnelling op de Citadel van Namen de concurrentie achter zich liet. De 187,1 kilometer lange koers tussen Dison en Namen werd beslist in de slotfase, waar De Lie zijn aanval perfect timede.

De Lie bevestigde zijn status met deze overwinning. “Niemand had een antwoord op de krachtexplosie van Arnaud De Lie,” aldus Sporza. Zijn ploeg Lotto speelde een ondersteunende rol, maar het was de individuele klasse van De Lie die het verschil maakte.

De overwinning had niet alleen sportieve waarde, maar ook symbolische betekenis. De Lie wordt vaak omschreven als de Stier van Lescheret. De GP de Wallonie had sinds 2018 geen Belgische winnaar meer gekend. De Lie doorbrak die reeks en gaf de Belgische wielerfans een reden tot juichen.

“Ik ben heel trots, dit is een van de koersen die ik al op tv bekeek toen ik nog heel jong was. Schitterende dat ik hier dan kan winnen, als Waal dan nog en dat ook nog eens vlak voor de Waalse Feestdag”, klinkt het bij Sporza.

“Er waren een paar aanvallen in de laatste kilometers, maar niets echt spectaculairs. De snelheid lag hoog op het einde. Het was enkel nog kwestie van timing. Ik zat misschien een beetje ver voor de laatste bocht, maar ik ben meteen aangegaan en dat was voldoende om het vol te houden.”