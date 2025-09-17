Eric Goens reageert bijzonder scherp op kritiek over zijn programma over WK in Rwanda

De documentaire 'Regenbogen in Rwanda' over het WK wielrennen op Afrikaanse bodem krijgt kritiek van Afrika-expert Kristof Titeca. Maker Eric Goens reageert scherp en ontkent elke vorm van belangenvermenging of politieke beïnvloeding.

Kristof Titeca, hoogleraar en specialist in Afrikaanse politiek, uit stevige kritiek op de VRT-reeks ‘Regenbogen in Rwanda’. Volgens hem wordt de politieke context rond het WK wielrennen in Rwanda onvoldoende belicht.

Hij noemt het programma een goednieuwsshow en stelt dat het de controverse vrijwel volledig wegfiltert. Enkel in de vierde aflevering zou er volgens hem terloops verwezen worden naar thema’s als sportswashing en mensenrechtenschendingen, zonder verdere duiding.

Stemmingmakerij

Eric Goens reageert fel op de aantijgingen. Hij noemt de kritiek “stemmingmakerij” en stelt dat er “geen enkele connectie is tussen de productie en Golazo of Rwanda”. Volgens hem werd enkel toestemming gevraagd om te filmen, wat volgens hem een standaardprocedure is. “Wij maken in alle onafhankelijkheid een programma,” benadrukt hij in een reactie aan persagentschap Belga.

De focus ligt volgens Goens niet op het regime, maar op het herstel van het dagelijkse leven in Rwanda. De tv-maker gaat verder en noemt het opiniestuk van Titeca “een opeenstapeling van feitelijke onjuistheden, verzinsels en complottheorieën”. Hij stelt dat de hoogleraar “niet gehinderd wordt door enige feitelijke kennis over de totstandkoming van de reeks”.

Onafhankelijk

De VRT, die het programma uitzond, wenst niet inhoudelijk te reageren op de controverse. De omroep verwijst door naar Bargoens voor verdere toelichting. Goens benadrukt dat de zakelijke relatie met Golazo geen invloed heeft gehad op de inhoudelijke keuzes binnen de documentaire. Hij blijft bij zijn standpunt dat de reeks in volledige redactionele onafhankelijkheid werd gerealiseerd.