Ex-winnaar van de Vuelta niet mals voor UAE: "Kost hen eindzege in twee grote rondes"

Voormalig Vuelta-winnaar Chris Horner heeft in een recente analyse op zijn YouTube-kanaal scherpe kritiek geuit op UAE Team Emirates. Volgens hem liet de ploeg cruciale kansen liggen in zowel de Giro als de Vuelta van 2025.

Horner erkent dat UAE Team Emirates tijdens de Vuelta zeven etappes won en het ploegenklassement op zijn naam schreef. Toch stelt hij dat de ploeg strategisch tekortschiet. “Tactisch hebben ze Almeida in de steek gelaten,” aldus Horner. Hij verwijst naar de keuze om Juan Ayuso, van wie bekend was dat hij zou vertrekken, en Jay Vine te laten focussen op etappewinst in plaats van op het algemeen klassement.

De kritiek begint echter al bij de Giro d’Italia. Daar verloor Isaac Del Toro, die lange tijd het roze truitje droeg, de leiding op de voorlaatste bergetappe. “In de Giro hebben de ploegleiders van UAE Del Toro de overwinning gekost in rit 20,” stelt Horner. Hij wijst op het moment waarop Simon Yates ontsnapte en de eindzege greep, terwijl UAE te passief bleef.

Gebrek aan ondersteuning voor Almeida

In de Vuelta werd Joao Almeida tweede in het eindklassement, maar volgens Horner had er meer ingezeten. “Ze lieten Ayuso twee ritten winnen nadat hij uit de klassementsstrijd was weggevallen. Ze lieten Vine ook voor zichzelf rijden,” zegt hij. Daardoor stond Almeida in cruciale fases geïsoleerd. Horner noemt expliciet rit 9, waarin Vingegaard aanviel, en rit 11, waar Tom Pidcock voor opschudding zorgde.

De situatie werd verergerd door het feit dat UAE wist dat Ayuso zou vertrekken. “Die beslissing verzwakte de steun voor Almeida,” aldus Horner. Hij benadrukt dat Almeida op sleutelmomenten geen ploegmaats had, wat hem tactisch kwetsbaar maakte tegenover concurrenten zoals Visma.

Geen regie

De Amerikaan ziet een patroon van interne verdeeldheid en gebrekkige regie. “Ze moeten hun interne politiek en directieaanpak op orde krijgen als ze hun enorme talenten willen omzetten in eindzeges,” waarschuwt hij. De combinatie van contractperikelen en tactische versnippering kostte UAE volgens hem twee grote rondes.

Contrast met Visma

Horner vergelijkt de aanpak van UAE met die van Team Visma Lease a Bike. “Visma was kalm, intelligent, greep tijd wanneer anderen fouten maakten, verdedigde waar nodig en overspeelde zijn hand niet,” stelt hij. Hij erkent dat Vingegaard fysiek minder dominant was dan eerdere jaren, maar prijst de discipline van het team.