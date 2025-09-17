Nieuwe gevangenisstraf voor 'dokter' die lange tijd met Frank Vandenbroucke werkte

Nieuwe gevangenisstraf voor 'dokter' die lange tijd met Frank Vandenbroucke werkte
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Bernard Sainz, jarenlang actief in de wielerwereld onder de naam 'Dokter Mabuse', is opnieuw veroordeeld. Hij werkte in een ver verleden ook lange tijd met Frank Vandenbroucke samen.

Bernard Sainz, bijgenaamd ‘Dokter Mabuse’, werd gisteren in Parijs veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan één met uitstel, wegens het illegaal uitoefenen van geneeskunde en farmacie. Dat meldt de Franse sportkrant L’Equipe.

Hij zal zijn straf uitzitten met een elektronische enkelband en moet een boete van 20.000 euro betalen. Hoewel hij werd vrijgesproken van aanzet tot doping, mag hij geen enkele sportgerelateerde activiteit meer uitoefenen.

Frank Vandenbroucke

Sainz is geen onbekende in België. In de jaren 1990 en 2000 werkte hij nauw samen met Frank Vandenbroucke, de getalenteerde maar tragisch gestorven wielrenner. De samenwerking tussen beiden werd destijds fel bekritiseerd, mede door de dubieuze reputatie van Sainz binnen het peloton.

De link tussen Sainz en Vandenbroucke is meer dan louter historisch. Sainz presenteerde zich als naturopaat en gaf volgens eigen zeggen ‘aanbevelingen’ aan renners, zonder medische diploma’s. Vandenbroucke, die op zoek was naar alternatieve begeleiding, kwam in zijn netwerk terecht.

Die connectie leidde tot jarenlange speculatie over de rol van Sainz in Vandenbrouckes fysieke en mentale neergang. Ondanks dat alles blijft Vandenbroucke in ons land nog altijd een heel populair figuur, zelfs jaren na zijn dood.

Eerdere veroordelingen

In eerdere gerechtelijke dossiers werd Sainz al gelinkt aan het gebruik van verboden middelen. Hoewel hij in deze zaak niet werd veroordeeld voor dopingpraktijken, toonden eerdere onderzoeken aan dat zijn adviezen vaak gepaard gingen met gesprekken over prestatiebevorderende producten.

De veroordeling van Sainz is niet zijn eerste. Hij werd in het verleden al meermaals vervolgd en veroordeeld, onder meer wegens het niet naleven van gerechtelijke voorwaarden. Zijn naam duikt steevast op in dossiers rond grensoverschrijdende medische praktijken in de sportwereld.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Frank Vandenbroucke

Meer nieuws

OFFICIEEL Opvolger voor Vingegaard? Visma Lease a Bike kondigt transfer aan

OFFICIEEL Opvolger voor Vingegaard? Visma Lease a Bike kondigt transfer aan

14:00
Deze renner is het grootste gespreksonderwerp na de Vuelta: "In januari zou niemand dat gedacht hebben"

Deze renner is het grootste gespreksonderwerp na de Vuelta: "In januari zou niemand dat gedacht hebben"

13:30
Tourrevelatie Vauquelin bevestigt vertrek bij Arkéa-B&B Hotels: maar waar trekt hij naartoe?

Tourrevelatie Vauquelin bevestigt vertrek bij Arkéa-B&B Hotels: maar waar trekt hij naartoe?

13:00
Directeur van Belgische wielerbond reist niet naar Rwanda en legt uit waarom

Directeur van Belgische wielerbond reist niet naar Rwanda en legt uit waarom

12:30
Ex-winnaar van de Vuelta niet mals voor UAE: "Kost hen eindzege in twee grote rondes"

Ex-winnaar van de Vuelta niet mals voor UAE: "Kost hen eindzege in twee grote rondes"

12:00
Tim Declercq krijgt mooie erkenning na afsluiten van zijn carrière

Tim Declercq krijgt mooie erkenning na afsluiten van zijn carrière

11:00
Jonas Vingegaard doet enkele straffe uitspraken over Pogacar na winst in de Vuelta

Jonas Vingegaard doet enkele straffe uitspraken over Pogacar na winst in de Vuelta

09:00
📷 'Zo goed als helemaal rond: dit is de nieuwe werkgever van Juan Ayuso'

📷 'Zo goed als helemaal rond: dit is de nieuwe werkgever van Juan Ayuso'

08:30
Start Thibau Nys dan toch veel vroeger dan eerst gedacht aan zijn veldritseizoen?

Start Thibau Nys dan toch veel vroeger dan eerst gedacht aan zijn veldritseizoen?

08:00
Reportage van Eric Goens over WK in Rwanda krijgt felle kritiek

Reportage van Eric Goens over WK in Rwanda krijgt felle kritiek

07:30
Johan Bruyneel heeft meer nieuws over opgave van Victor Campenaerts in Vuelta

Johan Bruyneel heeft meer nieuws over opgave van Victor Campenaerts in Vuelta

07:00
Vuelta 2026 ligt nu al onder vuur: "Als Israel deelneemt, dan niet"

Vuelta 2026 ligt nu al onder vuur: "Als Israel deelneemt, dan niet"

21:30
Scheiding na 8 jaar: Gianni Vermeersch zegt hoe Mathieu van der Poel reageert op zijn vertrek

Scheiding na 8 jaar: Gianni Vermeersch zegt hoe Mathieu van der Poel reageert op zijn vertrek

20:30
UCI neemt maatregelen na demonstraties in Vuelta: "Op WK in Rwanda niet gebeuren"

UCI neemt maatregelen na demonstraties in Vuelta: "Op WK in Rwanda niet gebeuren"

20:00
Horrorscenario op komst voor bekende koers in ons land? "Dan is het financieel over en uit"

Horrorscenario op komst voor bekende koers in ons land? "Dan is het financieel over en uit"

19:00
Pech voor Van Aert: Wereldranglijst helemaal door elkaar geschud na de Vuelta

Pech voor Van Aert: Wereldranglijst helemaal door elkaar geschud na de Vuelta

18:30
WK in gevaar? Meer informatie over Justine Ghekiere na valpartij in Stuttgart

WK in gevaar? Meer informatie over Justine Ghekiere na valpartij in Stuttgart

18:00
Stevige valpartij, toch naar het WK en feestje vieren: drukke tijden voor Thymen Arensman

Stevige valpartij, toch naar het WK en feestje vieren: drukke tijden voor Thymen Arensman

17:00
Cameron onthult hoe moeilijk het voor haar is om te praten over haar vader Frank Vandenbroucke Naast de fiets

Cameron onthult hoe moeilijk het voor haar is om te praten over haar vader Frank Vandenbroucke

16/09
Team Belgium naar WK in Rwanda: wie vertrekt wanneer? Dit zijn alle details

Team Belgium naar WK in Rwanda: wie vertrekt wanneer? Dit zijn alle details

16:30
Ontdek alle namen: dit zijn de Belgische eliterenners en -rensters voor het EK

Ontdek alle namen: dit zijn de Belgische eliterenners en -rensters voor het EK

15:39
Sep Vanmarcke vol vuur voor volgende opdracht na geslaagd debuut als ploegleider

Sep Vanmarcke vol vuur voor volgende opdracht na geslaagd debuut als ploegleider

15:00
Belgische koers deze week opgeschaald naar dreigingsniveau 2: "OCAD heeft het opgetrokken"

Belgische koers deze week opgeschaald naar dreigingsniveau 2: "OCAD heeft het opgetrokken"

16/09
Iets om grondig over na te denken: Wout van Aert en Mathieu van der Poel kunnen niet wachten op einde van seizoen Analyse

Iets om grondig over na te denken: Wout van Aert en Mathieu van der Poel kunnen niet wachten op einde van seizoen

16/09
Commentator lacht om verdediging van dopingzondaar en ex-nummer 6 uit Tour de France: "Heeft hij EPO gepakt of niet?"

Commentator lacht om verdediging van dopingzondaar en ex-nummer 6 uit Tour de France: "Heeft hij EPO gepakt of niet?"

16/09
Lofzang van Giro-organisatie als één van vele verjaardagscadeaus voor Wout van Aert: "Viering met zoontje iconisch"

Lofzang van Giro-organisatie als één van vele verjaardagscadeaus voor Wout van Aert: "Viering met zoontje iconisch"

16/09
Van Aert hoeft geen chaos door protesten te vrezen in laatste koers van seizoen: Van Petegem heeft al ingegrepen

Van Aert hoeft geen chaos door protesten te vrezen in laatste koers van seizoen: Van Petegem heeft al ingegrepen

16/09
Van Avermaet geeft zijn oordeel over de kansen van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar om wereldkampioen te worden

Van Avermaet geeft zijn oordeel over de kansen van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar om wereldkampioen te worden

16/09
Duimen voor een goede afloop! Belgische wielrenner krijgt een beroerte en wordt overgebracht naar het ziekenhuis

Duimen voor een goede afloop! Belgische wielrenner krijgt een beroerte en wordt overgebracht naar het ziekenhuis

16/09
"Niet alles kwam in beeld": Louis Vervaeke doet boekje open over protesten in Vuelta

"Niet alles kwam in beeld": Louis Vervaeke doet boekje open over protesten in Vuelta

16/09
Jasper Philipsen doet verhaal van zijn familie en vrienden tijdens slotetappe van Vuelta

Jasper Philipsen doet verhaal van zijn familie en vrienden tijdens slotetappe van Vuelta

15/09
Cijfers over protest tegen Israel-Premier Tech zijn eigenlijk hallucinant

Cijfers over protest tegen Israel-Premier Tech zijn eigenlijk hallucinant

15/09
Is Quinten Hermans klaar voor WK in Rwanda en het grote gevecht met Tadej Pogacar?

Is Quinten Hermans klaar voor WK in Rwanda en het grote gevecht met Tadej Pogacar?

15/09
📷 'Na vertrek Evenepoel: Quick-Step heeft na jaren Specialized een nieuwe fietsleverancier'

📷 'Na vertrek Evenepoel: Quick-Step heeft na jaren Specialized een nieuwe fietsleverancier'

15/09
📷 "Iemand liet het gebeuren en keek de andere kant uit": Straffe taal over demonstranten in Vuelta

📷 "Iemand liet het gebeuren en keek de andere kant uit": Straffe taal over demonstranten in Vuelta

15/09
Paul Magnier bereikt nu dubbel historisch moment bij Soudal Quick-Step

Paul Magnier bereikt nu dubbel historisch moment bij Soudal Quick-Step

15/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Remco Evenepoel Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Frank Vandenbroucke Jasper Philipsen Tim Declercq Thibau Nys Bart Brentjens Chris Horner Brandon McNulty Thijs Zonneveld Thomas Pidcock Tim Merlier Kamiel Bonneu Karsten Kroon Quinten Hermans Iban Mayo Diez Michal Kwiatkowski

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved