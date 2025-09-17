Nieuwe gevangenisstraf voor 'dokter' die lange tijd met Frank Vandenbroucke werkte

Bernard Sainz, jarenlang actief in de wielerwereld onder de naam 'Dokter Mabuse', is opnieuw veroordeeld. Hij werkte in een ver verleden ook lange tijd met Frank Vandenbroucke samen.

Bernard Sainz, bijgenaamd ‘Dokter Mabuse’, werd gisteren in Parijs veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan één met uitstel, wegens het illegaal uitoefenen van geneeskunde en farmacie. Dat meldt de Franse sportkrant L’Equipe.

Hij zal zijn straf uitzitten met een elektronische enkelband en moet een boete van 20.000 euro betalen. Hoewel hij werd vrijgesproken van aanzet tot doping, mag hij geen enkele sportgerelateerde activiteit meer uitoefenen.

Sainz is geen onbekende in België. In de jaren 1990 en 2000 werkte hij nauw samen met Frank Vandenbroucke, de getalenteerde maar tragisch gestorven wielrenner. De samenwerking tussen beiden werd destijds fel bekritiseerd, mede door de dubieuze reputatie van Sainz binnen het peloton.

De link tussen Sainz en Vandenbroucke is meer dan louter historisch. Sainz presenteerde zich als naturopaat en gaf volgens eigen zeggen ‘aanbevelingen’ aan renners, zonder medische diploma’s. Vandenbroucke, die op zoek was naar alternatieve begeleiding, kwam in zijn netwerk terecht.

Die connectie leidde tot jarenlange speculatie over de rol van Sainz in Vandenbrouckes fysieke en mentale neergang. Ondanks dat alles blijft Vandenbroucke in ons land nog altijd een heel populair figuur, zelfs jaren na zijn dood.

Eerdere veroordelingen

In eerdere gerechtelijke dossiers werd Sainz al gelinkt aan het gebruik van verboden middelen. Hoewel hij in deze zaak niet werd veroordeeld voor dopingpraktijken, toonden eerdere onderzoeken aan dat zijn adviezen vaak gepaard gingen met gesprekken over prestatiebevorderende producten.

De veroordeling van Sainz is niet zijn eerste. Hij werd in het verleden al meermaals vervolgd en veroordeeld, onder meer wegens het niet naleven van gerechtelijke voorwaarden. Zijn naam duikt steevast op in dossiers rond grensoverschrijdende medische praktijken in de sportwereld.