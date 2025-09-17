OFFICIEEL Opvolger voor Vingegaard? Visma Lease a Bike kondigt transfer aan

OFFICIEEL Opvolger voor Vingegaard? Visma Lease a Bike kondigt transfer aan
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Italiaanse wielrenner Davide Piganzoli sluit zich voor drie seizoenen aan bij Team Visma Lease a Bike. De overstap markeert een belangrijke fase in zijn ontwikkeling als klassementsrenner.

Piganzoli, 23 jaar oud, heeft zich in zijn eerste drie profjaren onderscheiden als een talentvolle klimmer met potentieel voor het klassement. Zijn prestaties in de Giro d’Italia – met een 13e en 14e plaats in het eindklassement – bevestigen zijn capaciteiten in meerdaagse wedstrijden. Daarnaast boekte hij succes in de Tour of Antalya, waar hij zowel een rit als het eindklassement op zijn naam schreef.

Klassementsrenner

Volgens Grischa Niermann, Head of Racing bij Team Visma Lease a Bike, past Piganzoli perfect binnen het toekomstplan van de ploeg. “Davide is een renner waar we veel potentie in zien,” verklaart Niermann in een persbericht aan onze redactie. Hij benadrukt dat Piganzoli in eerste instantie een ondersteunende rol zal vervullen binnen de groterondeploeg, maar dat er ook ruimte is voor persoonlijke ambities: “We willen samen met hem naar een volgend niveau groeien als klassementsrenner.”

Lees ook... Jonas Vingegaard doet enkele straffe uitspraken over Pogacar na winst in de Vuelta

Voor Piganzoli was het project van Visma Lease a Bike doorslaggevend bij zijn keuze. Hij noemt de professionele omgeving en de aanwezige kennis als belangrijke factoren: “Het project sprak me enorm aan omdat ik denk dat ik mezelf hier echt verder kan ontwikkelen als klassementsrenner.” De Italiaan kijkt uit naar de samenwerking met zijn nieuwe ploeggenoten en stafleden, en benadrukt het belang van een stapsgewijze groei: “Stap voor stap wil ik mezelf verder ontwikkelen.”

De ploeg biedt volgens hem een ideale context om zijn ambities waar te maken. “Er is zoveel expertise op dat vlak in dit team: alle ervaren renners, het materiaal, de omkadering en nog veel meer,” aldus Piganzoli. Zijn keuze voor Visma Lease a Bike is dan ook een bewuste investering in zijn professionele toekomst.

Versterking

Met de komst van Piganzoli versterkt Team Visma Lease a Bike zijn kern voor de grote rondes. De ploeg zet in op een combinatie van ervaring en jong talent, waarbij de Italiaan een sleutelrol kan vervullen in de ondersteuning van kopmannen én in het uitbouwen van zijn eigen palmares. Niermann bevestigt dat de samenwerking gericht is op wederzijdse groei: “We zijn blij dat hij voor ons en ons project gekozen heeft.”

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jonas Vingegaard Rasmussen

Meer nieuws

Deze renner is het grootste gespreksonderwerp na de Vuelta: "In januari zou niemand dat gedacht hebben"

Deze renner is het grootste gespreksonderwerp na de Vuelta: "In januari zou niemand dat gedacht hebben"

13:30
Jonas Vingegaard doet enkele straffe uitspraken over Pogacar na winst in de Vuelta

Jonas Vingegaard doet enkele straffe uitspraken over Pogacar na winst in de Vuelta

09:00
Tourrevelatie Vauquelin bevestigt vertrek bij Arkéa-B&B Hotels: maar waar trekt hij naartoe?

Tourrevelatie Vauquelin bevestigt vertrek bij Arkéa-B&B Hotels: maar waar trekt hij naartoe?

13:00
Directeur van Belgische wielerbond reist niet naar Rwanda en legt uit waarom

Directeur van Belgische wielerbond reist niet naar Rwanda en legt uit waarom

12:30
Ex-winnaar van de Vuelta niet mals voor UAE: "Kost hen eindzege in twee grote rondes"

Ex-winnaar van de Vuelta niet mals voor UAE: "Kost hen eindzege in twee grote rondes"

12:00
Tim Declercq krijgt mooie erkenning na afsluiten van zijn carrière

Tim Declercq krijgt mooie erkenning na afsluiten van zijn carrière

11:00
Nieuwe gevangenisstraf voor 'dokter' die lange tijd met Frank Vandenbroucke werkte

Nieuwe gevangenisstraf voor 'dokter' die lange tijd met Frank Vandenbroucke werkte

10:00
📷 'Zo goed als helemaal rond: dit is de nieuwe werkgever van Juan Ayuso'

📷 'Zo goed als helemaal rond: dit is de nieuwe werkgever van Juan Ayuso'

08:30
Start Thibau Nys dan toch veel vroeger dan eerst gedacht aan zijn veldritseizoen?

Start Thibau Nys dan toch veel vroeger dan eerst gedacht aan zijn veldritseizoen?

08:00
Reportage van Eric Goens over WK in Rwanda krijgt felle kritiek

Reportage van Eric Goens over WK in Rwanda krijgt felle kritiek

07:30
Johan Bruyneel heeft meer nieuws over opgave van Victor Campenaerts in Vuelta

Johan Bruyneel heeft meer nieuws over opgave van Victor Campenaerts in Vuelta

07:00
Pech voor Van Aert: Wereldranglijst helemaal door elkaar geschud na de Vuelta

Pech voor Van Aert: Wereldranglijst helemaal door elkaar geschud na de Vuelta

18:30
Vuelta 2026 ligt nu al onder vuur: "Als Israel deelneemt, dan niet"

Vuelta 2026 ligt nu al onder vuur: "Als Israel deelneemt, dan niet"

21:30
Scheiding na 8 jaar: Gianni Vermeersch zegt hoe Mathieu van der Poel reageert op zijn vertrek

Scheiding na 8 jaar: Gianni Vermeersch zegt hoe Mathieu van der Poel reageert op zijn vertrek

20:30
UCI neemt maatregelen na demonstraties in Vuelta: "Op WK in Rwanda niet gebeuren"

UCI neemt maatregelen na demonstraties in Vuelta: "Op WK in Rwanda niet gebeuren"

20:00
Horrorscenario op komst voor bekende koers in ons land? "Dan is het financieel over en uit"

Horrorscenario op komst voor bekende koers in ons land? "Dan is het financieel over en uit"

19:00
WK in gevaar? Meer informatie over Justine Ghekiere na valpartij in Stuttgart

WK in gevaar? Meer informatie over Justine Ghekiere na valpartij in Stuttgart

18:00
Stevige valpartij, toch naar het WK en feestje vieren: drukke tijden voor Thymen Arensman

Stevige valpartij, toch naar het WK en feestje vieren: drukke tijden voor Thymen Arensman

17:00
Team Belgium naar WK in Rwanda: wie vertrekt wanneer? Dit zijn alle details

Team Belgium naar WK in Rwanda: wie vertrekt wanneer? Dit zijn alle details

16:30
Ontdek alle namen: dit zijn de Belgische eliterenners en -rensters voor het EK

Ontdek alle namen: dit zijn de Belgische eliterenners en -rensters voor het EK

15:39
Sep Vanmarcke vol vuur voor volgende opdracht na geslaagd debuut als ploegleider

Sep Vanmarcke vol vuur voor volgende opdracht na geslaagd debuut als ploegleider

15:00
Belgische koers deze week opgeschaald naar dreigingsniveau 2: "OCAD heeft het opgetrokken"

Belgische koers deze week opgeschaald naar dreigingsniveau 2: "OCAD heeft het opgetrokken"

16/09
Iets om grondig over na te denken: Wout van Aert en Mathieu van der Poel kunnen niet wachten op einde van seizoen Analyse

Iets om grondig over na te denken: Wout van Aert en Mathieu van der Poel kunnen niet wachten op einde van seizoen

16/09
Commentator lacht om verdediging van dopingzondaar en ex-nummer 6 uit Tour de France: "Heeft hij EPO gepakt of niet?"

Commentator lacht om verdediging van dopingzondaar en ex-nummer 6 uit Tour de France: "Heeft hij EPO gepakt of niet?"

16/09
Cameron onthult hoe moeilijk het voor haar is om te praten over haar vader Frank Vandenbroucke Naast de fiets

Cameron onthult hoe moeilijk het voor haar is om te praten over haar vader Frank Vandenbroucke

16/09
Lofzang van Giro-organisatie als één van vele verjaardagscadeaus voor Wout van Aert: "Viering met zoontje iconisch"

Lofzang van Giro-organisatie als één van vele verjaardagscadeaus voor Wout van Aert: "Viering met zoontje iconisch"

16/09
Van Aert hoeft geen chaos door protesten te vrezen in laatste koers van seizoen: Van Petegem heeft al ingegrepen

Van Aert hoeft geen chaos door protesten te vrezen in laatste koers van seizoen: Van Petegem heeft al ingegrepen

16/09
Van Avermaet geeft zijn oordeel over de kansen van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar om wereldkampioen te worden

Van Avermaet geeft zijn oordeel over de kansen van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar om wereldkampioen te worden

16/09
Duimen voor een goede afloop! Belgische wielrenner krijgt een beroerte en wordt overgebracht naar het ziekenhuis

Duimen voor een goede afloop! Belgische wielrenner krijgt een beroerte en wordt overgebracht naar het ziekenhuis

16/09
"Niet alles kwam in beeld": Louis Vervaeke doet boekje open over protesten in Vuelta

"Niet alles kwam in beeld": Louis Vervaeke doet boekje open over protesten in Vuelta

16/09
Dit zijn de grootste verdieners: het prijzengeld in de Vuelta van 2025 verdeeld

Dit zijn de grootste verdieners: het prijzengeld in de Vuelta van 2025 verdeeld

15/09
Jasper Philipsen doet verhaal van zijn familie en vrienden tijdens slotetappe van Vuelta

Jasper Philipsen doet verhaal van zijn familie en vrienden tijdens slotetappe van Vuelta

15/09
Cijfers over protest tegen Israel-Premier Tech zijn eigenlijk hallucinant

Cijfers over protest tegen Israel-Premier Tech zijn eigenlijk hallucinant

15/09
Is Quinten Hermans klaar voor WK in Rwanda en het grote gevecht met Tadej Pogacar?

Is Quinten Hermans klaar voor WK in Rwanda en het grote gevecht met Tadej Pogacar?

15/09
📷 'Na vertrek Evenepoel: Quick-Step heeft na jaren Specialized een nieuwe fietsleverancier'

📷 'Na vertrek Evenepoel: Quick-Step heeft na jaren Specialized een nieuwe fietsleverancier'

15/09
📷 "Iemand liet het gebeuren en keek de andere kant uit": Straffe taal over demonstranten in Vuelta

📷 "Iemand liet het gebeuren en keek de andere kant uit": Straffe taal over demonstranten in Vuelta

15/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Remco Evenepoel Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Frank Vandenbroucke Jasper Philipsen Tim Declercq Thibau Nys Bart Brentjens Chris Horner Brandon McNulty Thijs Zonneveld Thomas Pidcock Tim Merlier Kamiel Bonneu Karsten Kroon Quinten Hermans Iban Mayo Diez Michal Kwiatkowski

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved