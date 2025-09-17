OFFICIEEL Opvolger voor Vingegaard? Visma Lease a Bike kondigt transfer aan

De Italiaanse wielrenner Davide Piganzoli sluit zich voor drie seizoenen aan bij Team Visma Lease a Bike. De overstap markeert een belangrijke fase in zijn ontwikkeling als klassementsrenner.

Piganzoli, 23 jaar oud, heeft zich in zijn eerste drie profjaren onderscheiden als een talentvolle klimmer met potentieel voor het klassement. Zijn prestaties in de Giro d’Italia – met een 13e en 14e plaats in het eindklassement – bevestigen zijn capaciteiten in meerdaagse wedstrijden. Daarnaast boekte hij succes in de Tour of Antalya, waar hij zowel een rit als het eindklassement op zijn naam schreef.

Klassementsrenner

Volgens Grischa Niermann, Head of Racing bij Team Visma Lease a Bike, past Piganzoli perfect binnen het toekomstplan van de ploeg. “Davide is een renner waar we veel potentie in zien,” verklaart Niermann in een persbericht aan onze redactie. Hij benadrukt dat Piganzoli in eerste instantie een ondersteunende rol zal vervullen binnen de groterondeploeg, maar dat er ook ruimte is voor persoonlijke ambities: “We willen samen met hem naar een volgend niveau groeien als klassementsrenner.”



Lees ook... Jonas Vingegaard doet enkele straffe uitspraken over Pogacar na winst in de Vuelta

Voor Piganzoli was het project van Visma Lease a Bike doorslaggevend bij zijn keuze. Hij noemt de professionele omgeving en de aanwezige kennis als belangrijke factoren: “Het project sprak me enorm aan omdat ik denk dat ik mezelf hier echt verder kan ontwikkelen als klassementsrenner.” De Italiaan kijkt uit naar de samenwerking met zijn nieuwe ploeggenoten en stafleden, en benadrukt het belang van een stapsgewijze groei: “Stap voor stap wil ik mezelf verder ontwikkelen.”

De ploeg biedt volgens hem een ideale context om zijn ambities waar te maken. “Er is zoveel expertise op dat vlak in dit team: alle ervaren renners, het materiaal, de omkadering en nog veel meer,” aldus Piganzoli. Zijn keuze voor Visma Lease a Bike is dan ook een bewuste investering in zijn professionele toekomst.

Versterking

Met de komst van Piganzoli versterkt Team Visma Lease a Bike zijn kern voor de grote rondes. De ploeg zet in op een combinatie van ervaring en jong talent, waarbij de Italiaan een sleutelrol kan vervullen in de ondersteuning van kopmannen én in het uitbouwen van zijn eigen palmares. Niermann bevestigt dat de samenwerking gericht is op wederzijdse groei: “We zijn blij dat hij voor ons en ons project gekozen heeft.”