OFFICIEEL Q36.5 Pro Cycling haalt klimmer weg bij Visma Lease a Bike

De Britse renner Thomas Gloag verruilt Visma-Lease a Bike voor Q36.5 Pro Cycling Team. Met deze overstap hoopt hij zijn carrière nieuw leven in te blazen en meer stabiliteit te vinden in zijn prestaties.

Thomas Gloag, 24 jaar oud, heeft drie seizoenen ervaring op het hoogste niveau en reed onder meer in grote rondes en klassiekers. Zijn overstap naar Q36.5 wordt gekenmerkt door een terugkeer naar vertrouwde gezichten. “Fred Wright groeide op een mijl van mij vandaan in Londen, dus het is fijn om weer samen in een ploeg te zitten,” aldus Gloag in een persmededeling van zijn team aan onze redactie.. Ook de samenwerking met Kurt Bogaerts, die hem begeleidde in zijn eerste U23-jaar, speelt een rol. “Hij had toen al een grote invloed op mij en we zijn altijd in contact gebleven.”

De ploegleiding van Q36.5 ziet in Gloag een renner met veel potentieel. Algemeen manager Doug Ryder is blij met zijn nieuwe aanwinst. “Wat ons enthousiasmeert, is Toms honger om elke koersdag maximaal te benutten en zijn bereidheid om structuur en ondersteuning te omarmen om op topniveau te presteren.”

Tegenslagen

Gloag blonk in zijn jeugd uit in klimwedstrijden zoals de Ronde de l’Isard en de Tour de l’Avenir, waar hij in 2022 een rit won en het geel droeg. Zijn profcarrière kende echter ook tegenslagen. “Mijn carrière kende ups en downs,” zegt hij. “Na een ongeval en een gebroken knieschijf was ik een jaar uit roulatie. Sindsdien worstel ik met regelmaat.”

Toch blijft hij ambitieus. “Mijn eerste doel is het klassement in kleinere rittenkoersen met klimwerk, en op termijn een grote ronde. Ik zou liegen als ik zeg dat dat geen langetermijndoel is.” Zijn enige profzege tot nu toe was in de koninginnenrit van de Czech Tour, meteen zijn comeback na een lange afwezigheid.

Veerkracht

Gloag benadrukt het belang van mentale veerkracht. “Zelfs bij tegenslag, zoals een gebroken knieschijf, moet je telkens kleine doelen stellen voor je de grote bereikt.” Hij hoopt bij Q36.5 op een omgeving die zijn ontwikkeling duurzaam ondersteunt: “Ik heb flitsen gezien van wat mogelijk is. Eén van de redenen dat ik voor deze ploeg kies, is dat ik geloof dat ze mij kunnen helpen om consistent te groeien.”

Met deze transfer haalt Q36.5 een veelzijdige klimmer binnen die, mits blessurevrij, kan uitgroeien tot een vaste waarde in het internationale peloton