🎥 Opnieuw prijs voor Soudal Quick-Step: "Ideale positie dankzij teamgenoten"

De Franse sprinter Paul Magnier heeft Soudal Quick-Step opnieuw op het podium gebracht. In de openingsrit van de Ronde van Slovakije toonde hij zijn klasse en veroverde hij meerdere leiderstruien.

De eerste etappe van de Okolo Slovenska, met aankomst in Bardejov, werd gekenmerkt door een geanimeerde koers van 141,2 kilometer. Ondanks drie gecategoriseerde hellingen en een vroege ontsnapping van vier renners, slaagden de sprintersploegen erin het peloton samen te houden. Soudal Quick-Step speelde hierin een sleutelrol door van bij de start de achtervolging te organiseren en de aanvallers met nog 15 kilometer te gaan in te rekenen.

De technische finale, met kasseien en scherpe bochten, bood weinig ruimte voor fouten. Toch wist Magnier zich perfect te positioneren dankzij het werk van zijn ploeggenoten. “Ik zat in een ideale positie in de laatste bocht dankzij het werk van mijn teamgenoten”, verklaarde hij na afloop in een persbericht van Soudal Quick-Step.

Leiderstruien

Magnier sprintte met overtuiging naar zijn zevende overwinning van het seizoen. Hij liet zijn concurrenten achter zich in de laatste 150 meter, na een sterke lead-out van Dries Van Gestel. Deze prestatie leverde hem niet alleen de dagzege op, maar ook de leiderstrui in het algemeen klassement, de puntentrui én de trui voor beste jongere.

De overwinning betekende bovendien de 37ste seizoenszege voor Soudal Quick-Step, en de 21ste in deze specifieke rittenkoers. Magnier toonde zich tevreden: “Het is een fijn gevoel om meteen de eerste rit van de week te winnen. De ploeg heeft uitstekend werk geleverd door de ontsnapping en de vele aanvallen te controleren.”

Sterk seizoen

Met deze overwinning bevestigt Magnier zijn status als een van de meest succesvolle jonge renners in het World Tour-peloton. Slechts drie dagen eerder had hij al de Grand Prix de Fourmies gewonnen. Zijn sprintcapaciteiten, vooral bergop, maken hem tot een gevaarlijke outsider in diverse parcoursen.