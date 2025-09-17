Reportage van Eric Goens over WK in Rwanda krijgt felle kritiek

De VRT-reportage Regenbogen in Rwanda van Eric Goens wordt niet goed onthaald. Afrika-expert Kristof Titeca schreef een vlijmscherpe recensie in De Standard.

Volgens de hoogleraar is het televisieprogramma van Eric Goens een goednieuwsshow, zo schrijft hij in De Standaard. De controverse rond het WK in Rwanda zou helemaal niet getoond worden, terwijl die er volgens Titeca wel degelijk is.

Belangenvermenging

Volgens Titeca is er ook sprake van belangenvermenging, doordat Goens samenwerkt met Golazo, dat medeorganisator is van het WK in Rwanda, maar ook aandelen heeft in het bedrijf Bargoens van de programmamaker.

Het WK in Rwanda is volgens Titeca "sportwashing in zijn zuiverste vorm" en wordt in de vierdelige reeks met geen woord gerept over de controverse rond het WK. Enkel in de vierde aflevering wordt daar wat aandacht aan besteed, aldus de expert.

“Daarin wordt terloops verwezen naar sportswashing, het bestuur van president Paul Kagame en mogelijke mensenrechtenschendingen. Maar wat die precies inhouden, of wat Rwanda in Congo doet, blijft volstrekt onbenoemd. De kijker blijft in het ongewisse”, klinkt het.

Pr-stunt

Dat Golazo een minderheidsbelang heeft in Bargoens zegt volgens Titeca veel. “Dat doet meteen een hele reeks ethische vragen rijzen over deze tv-reeks, die precies het verhaal vertelt waar elk pr-bureau in Kigali van droomt”, besluit hij.

De conclusie van Titeca is duidelijk, zeker als je beseft dat Golazo ook reizen naar het WK in Rwanda organiseert. “Het geheel lijkt wel heel sterk op een 360 gradenpromotiecampagne om Rwanda in de etalage te zetten”, besluit hij.