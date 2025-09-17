Sloveense bondscoach pakt uit met WK-voorbereiding van Primoz Roglic

De Sloveense bondscoach Uros Murn heeft toelichting gegeven bij de WK-voorbereiding van Primoz Roglic. De renner kiest voor een gerichte aanpak en bereidt zich via een hoogtestage in Sierra Nevada uitsluitend voor op de wegwedstrijd in Rwanda.

Primoz Roglic zal op het WK niet deelnemen aan de individuele tijdrit. Volgens bondscoach Uros Murn was er onvoldoende tijd om zich specifiek voor die discipline klaar te stomen. “Na de Tour heeft hij bewust wat langer gerust. Hij gaf zelf aan dat hij zich niet optimaal kon voorbereiden op de tijdrit,” aldus Murn bij RTV SLO.

In plaats daarvan koos Roglic voor een alternatieve voorbereiding: een hoogtestage van twee weken in Sierra Nevada, met exclusieve focus op de wegrit. Roglic zal rechtstreeks vanuit zijn hoogtestage naar Rwanda afreizen, zonder tussenliggende wedstrijden. “Hij komt rechtstreeks naar de wegwedstrijd, volledig gefocust op dat onderdeel.”

De Sloveense selectie voor het WK bestaat uit negen renners, waarbij Roglic en Pogacar de speerpunten vormen. Murn wijst erop dat er binnen de ploeg geen rivaliteit heerst. “We kennen de sterktes van elk individu en stemmen daar als team onze strategie op af,” verklaart hij.

Het parcours in Kigali wordt als veeleisend omschreven. Murn noemt de beklimming naar Mont Kigali en de kasseistroken als cruciale punten. “Op 1800 meter hoogte en met meerdere steile stroken zal de koers daar beginnen te breken,” stelt hij.

Geen Tratnik

Jan Tratnik maakt geen deel uit van de selectie. Murn licht toe dat Tratnik nog niet volledig hersteld is na zijn deelname aan de Giro en recent pas opnieuw wedstrijden reed in Canada en Frankrijk. “Hij gaf zelf aan dat hij liever geen risico neemt,” aldus Murn.

Voor de tijdrit rekent Slovenië op Tadej Pogacar. Volgens Murn ligt het profiel van het parcours hem goed. “De route is hem op het lijf geschreven. Hij zal zeer competitief zijn,” zegt hij. Murn verwacht een duel met Remco Evenepoel, maar wijst erop dat het klimprofiel in Rwanda Pogacar mogelijk een voordeel biedt ten opzichte van onze l andgenoot.