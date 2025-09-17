Start Thibau Nys dan toch veel vroeger dan eerst gedacht aan zijn veldritseizoen?

De Berencross in Meulebeke krijgt mogelijk onverwacht versterking. De organisatoren hopen op een vervroegde deelname van Thibau Nys, die zijn wegcampagne voortijdig beëindigde.

Op 4 oktober vindt in Meulebeke de eerste internationale veldrit van het Belgische seizoen plaats. De Berencross krijgt daarmee een primeur als openingswedstrijd, in een periode waarin gevestigde waarden zoals Wout van Aert en Mathieu van der Poel nog niet actief zijn. Deze renners kiezen traditioneel pas in december voor een terugkeer naar het veld.

Onderhandelingen

Volgens organisator Dirk Verwilst biedt dit openingsmoment ruimte voor andere prominente deelnemers. “We hebben een paar mooie namen, maar we hopen ook nog Thibau Nys aan de start te krijgen”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

Dat is opmerkelijk, want vader Sven Nys liet al weten dat zijn zoon Thibau Nys pas op 1 november zou starten aan zijn veldritseizoen. Dan wordt de Koppenbergcross gereden. De hoop op een vervroegde deelname van Nys is echter niet ongegrond.

Verwilst bevestigde dat de renner zijn wegcampagne eerder dan gepland heeft stopgezet. “Tot nog toe kregen we geen ‘neen’. Zo lang er communicatie is hebben we hoop,” aldus Verwilst.

Parcours

Verwilst benadrukte dat het parcours doorslaggevend kan zijn, wat mogelijk aansluit bij de kwaliteiten van Nys. “We proberen hem te overtuigen om naar ons technisch en snel parcours te komen,” klonk het.

De organisatie beschikt nog over financiële middelen om een extra topnaam aan te trekken. Verwilst liet doorschemeren dat er budget beschikbaar is om Nys te verleiden tot deelname. De aanwezigheid van Nys zou bovendien een aanzienlijke toename van toeschouwers kunnen betekenen.