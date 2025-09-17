Start Thibau Nys dan toch veel vroeger dan eerst gedacht aan zijn veldritseizoen?

Start Thibau Nys dan toch veel vroeger dan eerst gedacht aan zijn veldritseizoen?
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Berencross in Meulebeke krijgt mogelijk onverwacht versterking. De organisatoren hopen op een vervroegde deelname van Thibau Nys, die zijn wegcampagne voortijdig beëindigde.

Op 4 oktober vindt in Meulebeke de eerste internationale veldrit van het Belgische seizoen plaats. De Berencross krijgt daarmee een primeur als openingswedstrijd, in een periode waarin gevestigde waarden zoals Wout van Aert en Mathieu van der Poel nog niet actief zijn. Deze renners kiezen traditioneel pas in december voor een terugkeer naar het veld.

Onderhandelingen

Volgens organisator Dirk Verwilst biedt dit openingsmoment ruimte voor andere prominente deelnemers. “We hebben een paar mooie namen, maar we hopen ook nog Thibau Nys aan de start te krijgen”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

Dat is opmerkelijk, want vader Sven Nys liet al weten dat zijn zoon Thibau Nys pas op 1 november zou starten aan zijn veldritseizoen. Dan wordt de Koppenbergcross gereden. De hoop op een vervroegde deelname van Nys is echter niet ongegrond.

Verwilst bevestigde dat de renner zijn wegcampagne eerder dan gepland heeft stopgezet. “Tot nog toe kregen we geen ‘neen’. Zo lang er communicatie is hebben we hoop,” aldus Verwilst.

Parcours

Verwilst benadrukte dat het parcours doorslaggevend kan zijn, wat mogelijk aansluit bij de kwaliteiten van Nys. “We proberen hem te overtuigen om naar ons technisch en snel parcours te komen,” klonk het.

De organisatie beschikt nog over financiële middelen om een extra topnaam aan te trekken. Verwilst liet doorschemeren dat er budget beschikbaar is om Nys te verleiden tot deelname. De aanwezigheid van Nys zou bovendien een aanzienlijke toename van toeschouwers kunnen betekenen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Thibau Nys
Eli Iserbyt

Meer nieuws

Jonas Vingegaard doet enkele straffe uitspraken over Pogacar na winst in de Vuelta

Jonas Vingegaard doet enkele straffe uitspraken over Pogacar na winst in de Vuelta

09:00
📷 'Zo goed als helemaal rond: dit is de nieuwe werkgever van Juan Ayuso'

📷 'Zo goed als helemaal rond: dit is de nieuwe werkgever van Juan Ayuso'

08:30
Reportage van Eric Goens over WK in Rwanda krijgt felle kritiek

Reportage van Eric Goens over WK in Rwanda krijgt felle kritiek

07:30
Johan Bruyneel heeft meer nieuws over opgave van Victor Campenaerts in Vuelta

Johan Bruyneel heeft meer nieuws over opgave van Victor Campenaerts in Vuelta

07:00
Vuelta 2026 ligt nu al onder vuur: "Als Israel deelneemt, dan niet"

Vuelta 2026 ligt nu al onder vuur: "Als Israel deelneemt, dan niet"

21:30
Scheiding na 8 jaar: Gianni Vermeersch zegt hoe Mathieu van der Poel reageert op zijn vertrek

Scheiding na 8 jaar: Gianni Vermeersch zegt hoe Mathieu van der Poel reageert op zijn vertrek

20:30
UCI neemt maatregelen na demonstraties in Vuelta: "Op WK in Rwanda niet gebeuren"

UCI neemt maatregelen na demonstraties in Vuelta: "Op WK in Rwanda niet gebeuren"

20:00
Horrorscenario op komst voor bekende koers in ons land? "Dan is het financieel over en uit"

Horrorscenario op komst voor bekende koers in ons land? "Dan is het financieel over en uit"

19:00
Pech voor Van Aert: Wereldranglijst helemaal door elkaar geschud na de Vuelta

Pech voor Van Aert: Wereldranglijst helemaal door elkaar geschud na de Vuelta

18:30
WK in gevaar? Meer informatie over Justine Ghekiere na valpartij in Stuttgart

WK in gevaar? Meer informatie over Justine Ghekiere na valpartij in Stuttgart

18:00
Stevige valpartij, toch naar het WK en feestje vieren: drukke tijden voor Thymen Arensman

Stevige valpartij, toch naar het WK en feestje vieren: drukke tijden voor Thymen Arensman

17:00
Team Belgium naar WK in Rwanda: wie vertrekt wanneer? Dit zijn alle details

Team Belgium naar WK in Rwanda: wie vertrekt wanneer? Dit zijn alle details

16:30
Ontdek alle namen: dit zijn de Belgische eliterenners en -rensters voor het EK

Ontdek alle namen: dit zijn de Belgische eliterenners en -rensters voor het EK

15:39
Sep Vanmarcke vol vuur voor volgende opdracht na geslaagd debuut als ploegleider

Sep Vanmarcke vol vuur voor volgende opdracht na geslaagd debuut als ploegleider

15:00
Belgische koers deze week opgeschaald naar dreigingsniveau 2: "OCAD heeft het opgetrokken"

Belgische koers deze week opgeschaald naar dreigingsniveau 2: "OCAD heeft het opgetrokken"

14:00
Iets om grondig over na te denken: Wout van Aert en Mathieu van der Poel kunnen niet wachten op einde van seizoen Analyse

Iets om grondig over na te denken: Wout van Aert en Mathieu van der Poel kunnen niet wachten op einde van seizoen

13:30
Commentator lacht om verdediging van dopingzondaar en ex-nummer 6 uit Tour de France: "Heeft hij EPO gepakt of niet?"

Commentator lacht om verdediging van dopingzondaar en ex-nummer 6 uit Tour de France: "Heeft hij EPO gepakt of niet?"

13:00
Cameron onthult hoe moeilijk het voor haar is om te praten over haar vader Frank Vandenbroucke Naast de fiets

Cameron onthult hoe moeilijk het voor haar is om te praten over haar vader Frank Vandenbroucke

12:30
Lofzang van Giro-organisatie als één van vele verjaardagscadeaus voor Wout van Aert: "Viering met zoontje iconisch"

Lofzang van Giro-organisatie als één van vele verjaardagscadeaus voor Wout van Aert: "Viering met zoontje iconisch"

11:00
Van Aert hoeft geen chaos door protesten te vrezen in laatste koers van seizoen: Van Petegem heeft al ingegrepen

Van Aert hoeft geen chaos door protesten te vrezen in laatste koers van seizoen: Van Petegem heeft al ingegrepen

16/09
Van Avermaet geeft zijn oordeel over de kansen van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar om wereldkampioen te worden

Van Avermaet geeft zijn oordeel over de kansen van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar om wereldkampioen te worden

16/09
Duimen voor een goede afloop! Belgische wielrenner krijgt een beroerte en wordt overgebracht naar het ziekenhuis

Duimen voor een goede afloop! Belgische wielrenner krijgt een beroerte en wordt overgebracht naar het ziekenhuis

16/09
"Niet alles kwam in beeld": Louis Vervaeke doet boekje open over protesten in Vuelta

"Niet alles kwam in beeld": Louis Vervaeke doet boekje open over protesten in Vuelta

16/09
Jasper Philipsen doet verhaal van zijn familie en vrienden tijdens slotetappe van Vuelta

Jasper Philipsen doet verhaal van zijn familie en vrienden tijdens slotetappe van Vuelta

15/09
Cijfers over protest tegen Israel-Premier Tech zijn eigenlijk hallucinant

Cijfers over protest tegen Israel-Premier Tech zijn eigenlijk hallucinant

15/09
Is Quinten Hermans klaar voor WK in Rwanda en het grote gevecht met Tadej Pogacar?

Is Quinten Hermans klaar voor WK in Rwanda en het grote gevecht met Tadej Pogacar?

15/09
📷 'Na vertrek Evenepoel: Quick-Step heeft na jaren Specialized een nieuwe fietsleverancier'

📷 'Na vertrek Evenepoel: Quick-Step heeft na jaren Specialized een nieuwe fietsleverancier'

15/09
📷 "Iemand liet het gebeuren en keek de andere kant uit": Straffe taal over demonstranten in Vuelta

📷 "Iemand liet het gebeuren en keek de andere kant uit": Straffe taal over demonstranten in Vuelta

15/09
Paul Magnier bereikt nu dubbel historisch moment bij Soudal Quick-Step

Paul Magnier bereikt nu dubbel historisch moment bij Soudal Quick-Step

15/09
Junior Lecerf toch teleurgesteld na knappe Vuelta

Junior Lecerf toch teleurgesteld na knappe Vuelta

15/09
Dit zijn de grootste verdieners: het prijzengeld in de Vuelta van 2025 verdeeld

Dit zijn de grootste verdieners: het prijzengeld in de Vuelta van 2025 verdeeld

15/09
Klassieker kiest voor vernieuwing: aankomst en trofee aangepast

Klassieker kiest voor vernieuwing: aankomst en trofee aangepast

15/09
Jasper Philipsen krijgt kans om stevig duel uit te vechten in criterium van Singapore

Jasper Philipsen krijgt kans om stevig duel uit te vechten in criterium van Singapore

15/09
"Georganiseerde misdaad": Belgische renner houdt zich niet in na Vuelta

"Georganiseerde misdaad": Belgische renner houdt zich niet in na Vuelta

15/09
Tour start volgend jaar in Spanje: "Organisator zal garanties vragen aan politiek"

Tour start volgend jaar in Spanje: "Organisator zal garanties vragen aan politiek"

15/09
OFFICIEEL Renner van Israel-Premier Tech gaat nieuwe uitdaging aan

OFFICIEEL Renner van Israel-Premier Tech gaat nieuwe uitdaging aan

15/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Tadej Pogacar Gianni Vermeersch Jasper Philipsen Victor Campenaerts Gerben De Knegt Louis Vervaeke Eli Iserbyt Ludovic Robeet Thibau Nys Patrick Lefevere Greg Van Avermaet Juan Ayuso Peter Van Petegem Tiesj Benoot Nino Schurter Bart Brentjens

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved