Tim Declercq krijgt mooie erkenning na afsluiten van zijn carrière

Na een lange loopbaan in het profpeloton ontvangt Tim Declercq een bijzondere erkenning van de gemeente Hooglede. De voordracht tot ereburger onderstreept zijn sportieve verdiensten én maatschappelijke betekenis.

Op 1 november, de dag waarop in Sleihage een criterium met zijn naam plaatsvindt, zal Tim Declercq officieel worden voorgedragen als ereburger van Hooglede. De voordracht komt er op initiatief van schepen Tomas De Meyer (Groep 21). “Zijn carrière getuigt van discipline, doorzettingsvermogen en kameraadschap”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen. Volgens De Meyer zijn dit waarden “waar we als gemeenschap trots op kunnen zijn.”

Ambassadeur

Declercq, die sinds oktober 2023 in Sleihage woont, sluit op diezelfde dag zijn actieve wielerloopbaan af. Hij deed dat met een palmares dat onder meer vijf deelnames aan de Tour de France en twee aan de Vuelta omvat. Vier keer werd hij bekroond met de Kristallen Zweetdruppel, een publieksprijs voor de beste helper in het peloton. En hij heeft wel degelijk ook een koers gewonnen, in tegenstelling tot wat iedereen denkt.

De schepen benadrukt dat Declercq niet alleen sportief uitblonk, maar ook als persoon een voorbeeldfunctie vervult. “Hij is een toonbeeld van wat je kan bereiken met hard werk, teamgeest en een positieve ingesteldheid,” aldus De Meyer. “Dat maakt hem zonder twijfel tot een waardige ambassadeur van onze wielerminnende gemeente.”

Nieuwe job

Declercq zelf reageert dankbaar maar bescheiden op de voordracht. “Niet dat ik vind dat ik wereldschokkende dingen gedaan heb, maar de voordracht als ereburger blijft een fantastische erkenning,” verklaarde hij. “Daar ben ik Hooglede nu al dankbaar voor.” Hij voelt zich intussen volledig ingeburgerd in Sleihage. “Ons huis ligt net tegenover de kerk en het schooltje en we zijn hier met open armen ontvangen door iedereen,” aldus Declercq.

Na zijn afscheid als profrenner zal Declercq aan de slag gaan als coach bij Soudal Quick-Step. Daarmee blijft hij actief binnen de wielersport, zij het in een andere hoedanigheid. Zijn ervaring als helper en zijn inzicht in het koersverloop maken hem tot een waardevolle toevoeging aan de technische staf.