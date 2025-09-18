Belgische wielrenster (AG Insurance-Soudal) staat er na dopingschorsing weer helemaal: "Ongelooflijk!"

Belgische wielrenster (AG Insurance-Soudal) staat er na dopingschorsing weer helemaal: "Ongelooflijk!"
Foto: © photonews

Het was een bom in het Belgische wielrennen toen er na een positieve test een dopingschorsing werd opgelegd aan Shari Bossuyt. Die nare ervaring is nu helemaal achter de rug.

Liefst twee jaar lang moest Shari Bossuyt aan de kant blijven. Ze had een niet-intentionele inbreuk gepleegd op de dopingregels. Hoewel het erkend was dat het niet-intentioneel was, werd ze toch voor twee jaar geschorst. Het was een zaak die heel erg deed denken aan wat Toon Aerts overkwam in het veldrijden. Ook Bossuyt werd niet gespaard.

Haar schorsing ging in maart 2023 in en duurde tot juni 2025. Dit bracht ook een verandering van ploeg met zich mee. Bossuyt zou niet meer koersen voor Canyon/SRAM, maar AG Insurance-Soudal gaf haar wel een nieuwe kans en legde haar vast tot het einde van 2026. Op het BK en in de Tour stak Bossuyt al opnieuw de neus aan het venster.

Ereplaatsen op BK en in de Tour

Na haar vijfde plaats op het BK op de weg werd ze twee keer zesde in een etappe in de Tour de France Femmes. Haar sprint was ze duidelijk nog niet verloren en dat heeft ze nu ook gedemonstreerd in de GP de Wallonie. Daar behaalde ze haar eerste zege sinds haar schorsing, met felle emoties tot gevolg. "Het is een ongelooflijke overwinning!"

"Ik heb hier hard voor gewerkt", vervolgt Bossuyt. "Dit resultaat toont dat ik terug ben. Er was veel wind op kop, waardoor iedereen wachtte tot de laatste helling. Ik bleef gefocust en alert. Op de Citadel van Namen bleef ik kalm en versnelde ik pas na de laatste bocht. Ik wist dat het daarna wat vlak was en zelfs in dalende lijn ging. Ik had heel goede benen."

Bossuyt klopt gekende namen

Dat moet wel, anders had ze het niet gehaald van rensters als Swinkels en Balsamo. "Ik ben blij dat ik dit kon tonen en de ploeg kon terugbetalen voor het vertrouwen. Het is een geweldig moment in mijn carrière en ik ga ervan genieten."

