Geen greintje aarzeling te bespeuren: Remco Evenepoel veegt deze mogelijke twijfels volledig van tafel

In theorie zou Remco Evenepoel wel met een aantal mogelijke twijfels kunnen zitten. Want vertrekt hij niet te laat naar Rwanda voor het WK tijdrijden en kan hij vier keer top zijn op korte periode? Evenepoel veegt deze zorgen van tafel.

Evenepoel presenteert zich dus vol vertrouwen in zijn gesprek met Sporza en Het Nieuwsblad. "Op zich is vandaag een recupdagske en kan je twee trainingsdagen inlassen. Dan moet het wel oké zijn. We kenden het reisplan ruim op voorhand. We konden ons hieraan aanpassen." Evenepoel vindt dus niet dat hij te laat naar Rwanda afreist.

"Ik heb alles kunnen doen wat moest en had een ontspannen kleine tien dagen", zegt Evenepoel over de periode na de Tour of Britain. "Ik heb goede trainingen gehad en er een goed gevoel aan overgehouden." Evenepoel sprak zich ook al uit over de WK-deelname van Pogacar. "Hopelijk wordt het geen close battle, maar het is een goede uitdager", zet Remco nog eens de puntjes op de i.



Lees ook... Evenepoel geen antivaxer, maar dokter moet vermijden dat hij ziek wordt en onthult zijn grote vrees: "Dan repatriëren"

Evenepoel wil zo veel mogelijk truien

Hij wil zich niet op de Sloveen blindstaren. "Er staan nog andere sterke mannen aan de start, zoals een Jay Vine. Het is aan mij om mijn trui te verdedigen. Ik zal niet snel terug thuis zijn, want ik ga ook nog naar het EK. Ik ga gewoon proberen om elke wedstrijd de beste versie van mezelf te tonen, zodat ik met zoveel mogelijk truien naar huis kan komen."

Met dat EK in het vooruitzicht neemt Evenepoel als een van de weinigen de vier kampioenschappen voor zijn rekening. Heeft hij er vertrouwen in dat hij vier keer top kan zijn? "Ja, toch wel. Het kan zijn dat ik hier of daar eens een mindere dag heb, maar ik heb mij goed genoeg voorbereid om klaar te zijn voor twee weken competitie."

Evenepoel tevreden over het opgestelde plan

Tussen de wedstrijddagen door verwacht hij dan ook nog weinig arbeid, wat ook moet helpen. "Tussendoor train ik ook niet heel veel meer. Het opgestelde plan is mooi gestructureerd. Ik moet klaar zijn om altijd te kunnen strijden."