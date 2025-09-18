Daar gaat hij! Remco Evenepoel blikvanger bij vertrek eerste Belgische delegatie en reageert op WK-deelname Pogacar

Remco Evenepoel is gespot op de luchthaven van Zaventem. Hij vertrekt naar de plek waar het WK binnenkort zal doorgaan.

De eerste lichting van de Belgische delegatie voor het WK wielrennen heeft het vliegtuig genomen richting Rwanda en Kigali. Toch wel een bijzondere plek om daar het WK wielrennen te organiseren. "Een nieuwe locatie: het is een nieuwe ontdekking", zegt Evenepoel bij VTM NIEUWS voorafgaand aan zijn vertrek in Zaventem.

Evenepoel stelt het zelf overigens prima, verzekert hij. Dat is nogal belangrijk, aangezien hij de uitgesproken kopman is van de Belgische ploeg. "Alles is in orde met mij. Ik heb een goede voorbereiding gehad, hopelijk ben ik goed genoeg." Die voorbereiding verliep voornamelijk langs de Tour of Britain: Remco won in die rittenkoers een etappe.



Lees ook... Dit is uitstekend nieuws voor Remco Evenepoel: in het land van Tadej Pogacar voelen ze de druk

Pogacar niet de enige aan de start

Tadej Pogacar staat ook op de deelnemerslijst op het WK. Kan dat een factor worden? "Neen, dat verandert niets. Dat is iemand die er altijd is. Daar moeten we tegen koersen en hij is niet de enige aan de start. Dat verandert niet veel." In de WK-wegrit misschien niet, maar in de WK-tijdrit is Pogacar heus niet altijd van de partij.

Dat is misschien wel wat ver vooruit kijken. Eerst moesten Evenepoel & co uiteraard nog ter plekke geraken. Er zou acht uur gevlogen moeten worden. "Tijdens de vlucht ga ik niet veel doen. Gewoon goed uitrusten, films bekijken en proberen om ginds fris toe te komen." Veel andere opties zijn er nu eenmaal niet voor die uren in het vliegtuig.

Pauwels en Vermeersch ook mee naar Rwanda

Remco Evenepoel werd bij zijn reis naar Rwanda onder meer vergezeld door bondscoach Serge Pauwels. Ook Florian Vermeersch reisde al mee af. Hij is één van de andere Belgen die ook meedoet aan het WK tijdrijden.