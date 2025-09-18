Hoe veilig of gevaarlijk is Rwanda? Tom Waes legt het haarfijn uit

Televisiemaker Tom Waes blikt in De Afspraak terug op zijn recente reis naar Rwanda. Hij laat kritische bedenkingen horen bij de organisatie van het WK wielrennen in het Afrikaanse land.

Tom Waes stelt vast dat de diplomatieke context tussen België en Rwanda sterk is verslechterd. “Toen wij gingen was er nog een Belgische ambassade,” merkt hij op. “Ondertussen is die er niet meer en moet alles via Nairobi, ofzo.”

De afwezigheid van een lokale diplomatieke vertegenwoordiging bemoeilijkt de logistiek voor Belgische reizigers. “Het is een heel gedoe om de Belgen daar te krijgen,” aldus Waes, die benadrukt dat Belgen niet zomaar toegang krijgen tot het land. “Ik denk dat wij ook niet binnen waren gekomen als journalisten.”

Koloniaal verleden

De gespannen verhoudingen zijn volgens Waes mede het gevolg van het koloniale verleden. “We zijn daar ook niet goed bezig geweest, en daardoor is er wrevel.” Hij verwijst naar de Belgische rol in het versterken van etnische tegenstellingen tijdens het mandaat na de Eerste Wereldoorlog. Die historische dynamiek draagt volgens hem bij aan de fragiele situatie vandaag. “Rwanda is een kruitvat. Zeker aan de kant met Oost-Congo.”

Hoewel Waes erkent dat het WK mogelijk vlot zal verlopen. Tegelijk noemt hij Rwanda een keiharde dictatuur en president Kagame een keiharde president. Volgens Waes is het land absoluut geen plek om het WK wielrennen te organiseren.

Supporteren

Hij wijst ook naar de rol van Europa in het legitimeren van het regime. “Een maand nadat wij er waren, sloot Europa een grondstoffendeal af met Kagame,” stelt hij. “Ze geven hem een vrijgeleide om met een rebellenleger Oost-Congo binnen te vallen.” Daarbij worden volgens Waes waardevolle grondstoffen ontgonnen die in onze telefoons zitten.

Ter plekke gaan supporteren voor Evenepoel vindt hij dan ook helemaal geen goed idee. “Ik zou het zeker niet aanraden, nee. Als je er niets te zoeken hebt, blijf je beter weg”, besluit Waes.