Tim Merlier klaar om Tadej Pogacar van de troon te stoten: dit zijn alle kansen op een rij

Met nog enkele weken te gaan in het wielerseizoen 2025, heeft Tim Merlier een concreet doel voor ogen: de internationale zegestand aanvoeren en Tadej Pogacar voorbijsteken. Zijn programma biedt alvast de nodige kansen.

Tim Merlier heeft dit seizoen al veertien UCI-overwinningen verzameld, mede dankzij zijn prestaties in het voorjaar, de Tour de France en de Renewi Tour. Daarmee nadert hij de top van het internationale klassement, waar enkel wereldkampioen Tadej Pogacar hem nog voorblijft met zestien zeges.

Zegekoning

Volgens ploegleider Kevin Hulsmans is zeker nog mogelijk om de Sloveen voorbij te steken in de komende weken. “Het ziet er goed uit, maar de sprints moeten nog altijd gereden worden”, vertelt hij bij WielerFlits.



Lees ook... Soudal Quick-Step maakt selecties bekend voor maar liefst drie koersen dit weekend

Het resterende programma van Merlier bestaat uit zeven wedstrijden met sprintkansen, waaronder het Kampioenschap van Vlaanderen, de Gooikse Pijl en de Omloop van het Houtland. Daarnaast volgen de Sparkassen Giro en drie sprintetappes in de Tour of Holland. “Hij moet daarin geen 100 procent score halen om mee te doen voor de titel van de zegekoning.”

Pogacar: minder kansen

In tegenstelling tot Merlier, heeft Pogacar nog slechts twee à drie mogelijkheden om zijn totaal op te krikken. Zijn seizoen nadert het einde, en zijn wedstrijdkeuze is fundamenteel anders. Hulsmans plaatst de zegestand dan ook in context.

Ander niveau

“Het niveau van de wedstrijden die Pogacar rijdt, is het allerhoogste. Een WK, EK en Lombardije zijn, met alle respect voor de koersen in België, iets anders dan de eendagswedstrijden van Tim”, is hij heel erg eerlijk.

Dat komt de sprinter van Soudal Quick-Step natuurlijk goed uit. “Daar kan Tim van profiteren om zijn doel af te vinken, als een soort van kers op de taart van zijn superseizoen,” aldus Hulsmans. “Winnen is winnen, en dat is nog altijd zijn grootste motivatie.”