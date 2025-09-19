📷 Ook Afrikaanse taferelen op de fiets: bondscoach Serge Pauwels geeft Remco Evenepoel nu al belangrijke instructies

Het is nog geen wedstrijddag op het WK, maar bondscoach Serge Pauwels geeft Remco Evenepoel al belangrijke instructies. Een goed voorbereid man is er immers twee waard.

Voor het eerst zijn enkele Belgische renners in Kigali op pad gegaan om de plaatselijke wegen te verkennen. Veel tijd is er immers niet: zondag staat reeds het WK tijdrijden op het programma. Remco Evenepoel hoort dus zeker bij de renners die de fiets al van stal halen. Evenepoel ging samen met Florian Vermeersch en Ilan Van Wilder trainen op de tijdritfiets.

De gewoonlijke voorbereiding dus op een WK tijdrijden. Daarna werd Evenepoel ook wel stilstaand gespot toen bondscoach Serge Pauwels met de telefoon in de hand hem enige uitleg stond te verschaffen naast de ploegwagen. Dat zal dan toch al belangrijke informatie geweest zijn die Pauwels aan de kopman wilde meegeven.



Evenepoel luistert aandachtig naar de bondscoach

Evenepoel keek aandachtig mee op de telefoon van de bondscoach en leek ook de weg verderop te bestuderen. Op een kampioenschap kunnen alle details het verschil maken. Tijdens de wedstrijd kan er ook minder meegedeeld worden dan bij wedstrijden doorheen het jaar tussen de merkenteams. Mogelijk speelt Pauwels hier op in.

Hij zal er zeker voor willen zorgen dat de kopman van de Belgische ploeg over absoluut alle nodige informatie beschikt wanneer die er aan moet beginnen. Het waren overigens niet de drukke wegen die Evenepoel & co opzochten. Er passeerden wel enkele lokale, fietsende voorbijgangers met heel wat groen dat achteraan op de fiets lag.

Heel ander decor voor WK wielrennen

Dat moesten ze allemaal meesleuren terwijl ze hun weg op de fiets verderzetten. Het lijkt ons toch een typisch Afrikaans tafereel. Op vlak van wat we te zien krijgen in de omgeving, belooft dit toch een heel ander WK te worden.