Deze renner gaat met Evenepoel mee: klare taal over Remco en Soudal Quick-Step en verrassende onthulling over Red Bull

Foto: © photonews

Zoals iedereen weet gaat Remco Evenepoel eind dit jaar van Soudal Quick-Step naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Mattia Cattaneo maakt dezelfde beweging.

De 34-jarige Cattaneo legt bij bici.PRO uit wat bij hem de beweegredenen zijn om de overstap te maken. CEO Ralph Denk heeft al verklaard dat hij Red Bull energie en ervaring bijbrengt. "Zeker op mijn leeftijd, na de carrière die ik al heb gehad, geeft het veel voldoening om me zo geliefd te voelen bij een ploeg", ontvangt Cattaneo de complimenten met plezier.

Het is zeker niet zo dat hij absoluut weg wou bij Soudal Quick-Step. "Bij mijn huidige ploeg zat ik ook prima, maar een extra duwtje in de rug kan in de laatste jaren van mijn carrière zeker geen kwaad. Ik denk dat ik een schat aan ervaring kan bijbrengen aan een jonge groep. Ik heb al veel meegemaakt in mijn carrière, zowel positief als negatief."

Cattaneo belangrijke knecht voor Evenepoel

Cattaneo is bij Soudal Quick-Step één van de belangrijkste knechten voor Evenepoel op bergachtig terrein en kan die rol vanaf volgend jaar dus gewoon doortrekken bij Red Bull. Cattaneo doet nog een verrassende onthulling: de interesse van Red Bull in hem was er eerst. "Eerlijk gezegd had ik al contacten met Red Bull voor Remco begon te onderhandelen."

Eens het akkoord tussen Red Bull en Evenepoel beklonken was, werd het alleen maar logischer dat ook Cattaneo de overstap zou maken. "Zijn komst zorgde logischerwijs voor een stroomversnelling in de onderhandelingen. We hebben een uitstekende band. Hij heeft al een paar jaar veel vertrouwen in mij bij belangrijke koerssituaties."

Evenepoel vertrouwt Cattaneo tijdens de koers

Die goede band moet de komende jaren dus rendement opleveren bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Bij die ploeg hoopt Remco Evenepoel te realiseren wat hem in zijn jaren bij Soudal Quick-Step niet lukte: de Tour de France winnen.

