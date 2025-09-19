Naast de fiets Dit is pas heuglijk nieuws: felicitaties van Mathieu van der Poel, Roxanne Bertels, Jasper Philipsen én Remco Evenepoel!

Dit is pas heuglijk nieuws: felicitaties van Mathieu van der Poel, Roxanne Bertels, Jasper Philipsen én Remco Evenepoel!
Foto: © photonews

Er is iemand waar zowel Mathieu van der Poel als Remco Evenepoel heel blij voor zijn. Niemand minder dan Freddy Ovett kon onlangs heuglijk nieuws aankondigen.

Freddy Ovett staat vooral bekend als een trouwe trainingspartner van Mathieu van der Poel, wanneer die zich in de Spaanse zon op één of ander doel gaat voorbereiden. Inmiddels is het ook wel duidelijk dat de connecties van Ovett met het wegwielrennen veel verder gaan dan enkel Van der Poel. Dat blijkt uit de felicitaties voor het heuglijke nieuws van Ovett.

De in Groot-Brittannië geboren Australiër maakte een week geleden op Instagram bekend dat hij vader is geworden van een zoontje. "Onze Franky Boy", schrijft Ovett bij foto's van het kindje, waarbij het gezichtje van de baby wel afgeschermd wordt van de camera. De volledige naam van het kindje is Franky Steven Ovett Tordera.

Lees ook... José De Cauwer houdt zich niet in over Evenepoel en zijn concurrenten: "Pogacar denkt dat hij een kans maakt"

Grapje van Mathieu van der Poel

"Dit is het meest geweldige cadeau dat het leven kan geven. Zo trots op supermama Cristina Tordera", zet Ovett zijn partner in de bloemetjes. Franky werd geboren op 4 september. "Gefeliciteerd, maat", kwamen er uiteraard felicitaties van Mathieu van der Poel. De Nederlander pakte meteen ook uit met een grappige kwinkslag. "Wat is zijn Vo2?"

Het maximale zuurstofopnamevermogen is een belangrijke waarde waar wielrenners rekening mee houden. "Hij heeft de machine gebroken", was het gevatte antwoord van Ovett. Aan de andere reacties te zien heeft Van der Poel met zijn opmerkingen heel wat mensen aan het lachen gebracht. Zo krijgen we al eens een beeld van hoe de interacties tussen Mathieu en Freddy er vaker aan toegaan.

Evenepoel feliciteert Freddy en zijn partner

Er zijn ook felicitaties gekomen van Jasper Philipsen, Remco Evenepoel en Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu van der Poel. "Geniet van de bubbel", schrijft Roxanne. "Feliciaties aan jullie allebei", is de boodschap van Remco. 

