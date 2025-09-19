Evenepoel of Pogacar? Jan Bakelants zegt hoe het zit voor de tijdrit op het WK

Evenepoel of Pogacar? Jan Bakelants zegt hoe het zit voor de tijdrit op het WK
Het WK tijdrijden in Rwanda belooft een tactische strijd te worden. Het parcours, dat grotendeels samenvalt met dat van de wegrit, wordt gekenmerkt door een opeenvolging van hellingen en afdalingen, zonder uitgesproken bergsegmenten.

Volgens Jan Bakelants is het misplaatst om het Rwandese parcours als een klimtijdrit te bestempelen. “Op een totaal van 40,6 kilometer krijg je 4 kilometer steil klimmen. Dat is pittig, maar dat is geen klimtijdrit,” stelt hij in Het Laatste Nieuws.

Ter vergelijking verwijst hij naar de tijdrit over de Col d’Èze tijdens de Tour van 2024, die volgens hem veel zwaarder was. Toch verwacht hij een stevige strijd tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar.

Evenepoel favoriet

De Sloveen versloeg toen de Belg op een parcours dat hem beter lag. Toch blijft Bakelants overtuigd van Evenepoels kwaliteiten. “Evenepoel blijft mijn favoriet, omdat hij gewoon de betere tijdrijder is,” benadrukt hij. Tegelijk erkent hij dat Pogacars deelname het wedstrijdverloop kan beïnvloeden: “De aanwezigheid van Pogacar zorgt voor extra pigment.”

Een cruciaal moment in de tijdrit situeert zich op het einde, waar de Côte de Kimihurura opdoemt: een kasseiklim van 1,3 kilometer aan 6,3 procent. Bakelants ziet hier een potentieel keerpunt. “Als het verschil aan de voet maar tien seconden is, wint Pogacar,” waarschuwt de analist. “Pogacar is gewoon explosiever op een kasseiklim.”

Het atypische karakter van dit segment speelt volgens Bakelants niet in het voordeel van Evenepoel. “Een kasseiklim is altijd iets raars in een tijdrit. Het is het enige stuk op het parcours dat niet honderd procent bij de tijdrijder Evenepoel past.”

Explosiviteit

Hij wijst op de technische beperkingen: “Je kan er niet in de beugel blijven liggen. Doe je dat wel, dan riskeer je de controle over je fiets te verliezen.” Toch plaatst Bakelants een kanttekening bij Pogacars kansen. De intensiteit van de tijdrit kan zijn explosiviteit temperen. “Al ben ik wel benieuwd hoeveel er van zijn explosiviteit overblijft na een inspanning van 45 minuten,” besluit hij.

