José De Cauwer houdt zich niet in over Evenepoel en zijn concurrenten: "Pogacar denkt dat hij een kans maakt"

Als José De Cauwer ergens op voorbeschouwt, houdt hij zich zelden in. Of Remco Evenepoel veel kans maakt om opnieuw wereldkampioen tijdrijden te worden, krijgen we van José te horen.

De Cauwer bespreekt het nakende WK tijdrijden in de podcast Sporza Daily. "Een goeie Remco Evenepoel zet ik altijd op één." Tadej Pogacar doet wel mee, maar die zei in Canada dat hij na de Tour ziek was geweest. "Ziek zijn: bij renners is dat twee procent minder zijn", wil De Cauwer dat voor een groot stuk nuanceren. "Een bijna-verkoudheid."

Het wordt een WK-tijdrit op hoogte en dat is volgens De Cauwer een factor. "Je zit continu op 1500 meter. Dat is voor sommigen een groter probleem dan voor andere. Dat heeft te maken met metabolisme, met VO2max die bij sommigen zeker niet gaat stijgen." Tegenstand voor Evenepoel verwacht De Cauwer dus wel. "Het is en blijft Pogacar en ik zou Jay Vine ook bij de concurrenten zetten."



Jay Vine imponeerde in Ronde van Spanje

De voormalige bondscoach legt uit waarom hij zoveel verwacht van Vine. "Die reed in de Ronde van Spanje zo'n geweldige tijdrit en eindigde op negen honderdste van Ganna. In de dagen voordien had Vine zich bergop volledig uit elkaar getrokken voor zichzelf én voor Almeida. Ganna kwam elke dag in de bus binnen op twintig minuten van de ritwinnaar."

Dat zijn wel heel erg uiteenlopende voorbereidingen op die Vuelta-tijdrit. "Uiteindelijk blijft Ganna minder dan één seconde voor: dan spreken we over een goeie Jay Vine." Ook Pogacar wordt nog eens aangehaald. " Het feit dat Pogacar deelneemt, bewijst dat hij denkt dat hij een kans heeft. Anders gaat die natuurlijk niet meedoen. Die komt helemaal niet mee om de overwinning van Evenepoel groter te maken."

De Cauwer blij met deelname Del Toro

Isaac del Toro rijdt ook de tijdrit: ook wel een opvallende naam. "Het is een geweldig talent, maar het zal vooral een grote leerschool zijn. Het is een relatief lange tijdrit. Of die top 5 rijdt of niet, het is de max dat hij wil meerijden. Hij doet op een toffe manier aan wielrennen, zoals Pogacar, en niet op een gecrispeerde manier."