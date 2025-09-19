Meer dan ooit de 'Grote Drie': slechts één (Belgische) renner doorbreekt de reeks van Van der Poel, Evenepoel en Pogacar

Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel en Tadej Pogacar: zij vormen meer dan ooit de 'Grote Drie' uit het wielrennen. Zeker als het aankomt op de eendagskoersen.

De 'Grote Twee' of de 'Grote Drie': het zijn termen die de laatste jaren wel vaker worden bovengehaald in het wielrennen, om aan te geven dat enkele renners erbovenuit steken. In het veldrijden wordt zo nog verwezen naar Van der Poel en Van Aert, als zij instappen in het veldritseizoen. Op de weg werd enkele jaren geleden Alaphilippe nog beschouwd als één van de 'Grote Drie'.

Er werd in het wegwielrennen zelfs een tijd lang gewag gemaakt van de 'Grote Zes'. Dat ging dan om Wout van Aert, Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. Inmiddels lijkt zeker Roglic wel over de top van zijn kunnen. Vingegaard moest het ook lang stellen zonder eindzege in een grote ronde, tot de afgelopen Vuelta.



Stats bewijzen dominantie Mathieu, Remco en Tadej

Het etiket dat bepaalde renners kregen, kwam niet altijd overeen met de behaalde resultaten in de wedstrijden. TNT Sports is nu overgegaan tot enig opzoekwerk en de uitkomst is duidelijk: volgens de statistieken is er nu duidelijk sprake van een 'Grote Drie' in de eendagskoersen. Dat zijn dan Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Remco Evenepoel.

🚨Reminder: Jasper Philipsen is the only rider not named 'Remco Evenepoel', 'Mathieu van der Poel' or 'Tadej Pogacar' to win one of the past 20 big one-day races 🤯 pic.twitter.com/BGiahqR1Ko — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 18, 2025

Het blijkt dat 19 van de laatste 20 eendagskoersen gewonnen zijn door één van die drie namen. Onwaarschijnlijke cijfers. Die reeks begint bij Luik-Bastenaken-Luik in 2022 en er wordt geteld tot de laatste editie van diezelfde wedstrijd. Aangezien Van der Poel ontbreekt op het WK, weet u meteen hoe groot de kans is dat de winnaar Pogacar of Evenepoel zal heten.

Philipsen deed het als enige

Eén man wist de reeks van Van der Poel, Evenepoel en Pogacar dus wel te doorbreken: Jasper Philipsen. Hij won in 2024 in Milaan-Sanremo en vormt dus duidelijk de uitzondering op de regel. Het geeft die overwinning alleen nog maar meer waarde.