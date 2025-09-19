Sarah De Bie schaart zich nogmaals achter vzw die zich inzet om kinderkanker te bestrijden

Sarah De Bie laat duidelijk blijken welke goede doelen haar nauw aan het hart liggen. Kinderkanker uit de wereld helpen is de missie van een vzw waar De Bie graag reclame voor maakt.

Het Olivia Fund is de vzw die opgericht is ter nagedachtenis van Olivia Hendrickx, een meisje bij wie een hersenstamtumor werd vastgesteld en die in 2000 overleed. Olivia was net geen drie jaar oud. Ilse De Reze, de mama van Olivia, stampte vervolgens het Olivia Fund uit de grond om kankeronderzoek volop te blijven ondersteunen.

Het Olivia Fund organiseert in de loop van het jaar een aantal evenementen, waaronder de Olivia Classic. Hieronder vallen fietstochten, wandeltochten en looptochten die doorgaan in Herentals. De Olivia Classic werd dit jaar in juni georganiseerd. Sarah De Bie maakte daar eerder dit jaar reclame voor en Nathan Van Hooydonck ging eraan meedoen.

Galaconcert Olivia Fund in de BOZAR

Het volgende evenement dat om de hoek loert is het jaarlijkse galaconcert. "We vieren 25 jaar Olivia Fund", kan gelezen worden bij een Instagrampost van de vzw. "Het galaconcert gaat door op maandag 8 december 2025 om 20u15 in de BOZAR, het Paleis voor Schone Kunsten, in Brussel. Een ticket bedraagt 150 euro per persoon. We hopen jullie daar te zien."

Sarah De Bie heeft op haar eigen Instagram Stories de afbeelding van het Olivia Fund over het galaconcert gedeeld. Zo laat Sarah zien dat ze zich nog altijd volledig schaart achter de missie van Olivia Fund. Als moeder van twee zoontjes, Georges en Jerome, is het niet onlogisch dat dit iets is wat Sarah de moeite vindt om te ondersteunen.

Van Aert zal trots zijn op zijn vrouw

Dit zal Wout van Aert ongetwijfeld ook enorm trots maken op zijn vrouw. Het is ongetwijfeld geen nieuws voor hem, maar zijn echtgenote heeft het hart op de juiste plaats. Als vrouw van Wout is ook Sarah min of meer een publiek figuur en kan zij de aandacht erop vestigen hoe belangrijk het is om onderzoek te blijven voeren naar de behandeling van kanker.