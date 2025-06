Wout van Aert zal trots zijn: Sarah De Bie promoot goed doel waar ook Nathan Van Hooydonck zijn steentje toe bijdraagt

Als echtgenote van Wout van Aert heeft ook Sarah De Bie wel wat impact. Een boodschap van haar op sociale media werpt hopelijk vruchten af.

Als bekende persoonlijkheid in Vlaanderen hoeven er niet altijd heel erg veel woorden gebruikt te worden om iets in beweging te zetten. Op haar Instagram Stories heeft Sarah De Bie een bericht gedeeld van Olivia Fund. Het bericht luidt: "Niemand minder dan Nathan Van Hooydonck en Tom Van Dyck rijden zondag onze Olivia Classic mee!"

Laat ons om te beginnen al eens uitleggen wat Olivia Fund is. Het is een vzw die revolutionair wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker financiert. Een vzw die in het leven geroepen werd nadat Olivia Hendrickx een hersenstamtumor opliep. De KU Leuven deed een onderzoek naar een nieuwe therapie maar de financiële middelen ontbraken.

Komende zondag de Olivia Classic

De kleine Olivia was net geen drie jaar oud toen ze stierf. Na haar dood zijn betrokkenen zich dus blijven inzetten om andere kinderen te genezen. Bijvoorbeeld door het organiseren van de Olivia Classic, komende zondag 22 juni. In Herentals zullen 's ochtends en in de namiddag fietstochten en wandel- en looptochten doorgaan.

Er werden dus enkele bekende gezichten gestrikt om hier ook aan deel te nemen. Met Nathan Van Hooydonck, de voormalige meesterknecht van Wout van Aert, komt één van die gezichten dus uit het wielrennen. De andere BV die meedoet is Tom Van Dyck, de acteur die bekend is van onder meer Het Eiland, Matroesjka's en Van vlees en bloed.

Sarah De Bie heeft meerdere goede redenen

Sarah De Bie heeft duidelijk meerdere redenen om hiervoor reclame te maken: het is een goed doel, het evenement gaat door in eigen regio en met Van Hooydonck doet ook iemand mee die in de carrière van Wout belangrijk is geweest.