Wielerfans scherp voor opkomend talent dat Evenepoel en Pogacar wil vloeren en zetten hem stevig met voeten op de grond

Wielerfans scherp voor opkomend talent dat Evenepoel en Pogacar wil vloeren en zetten hem stevig met voeten op de grond
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Evenepoel en Pogacar trekken als de twee grootste favorieten naar het WK. Er is natuurlijk nog talent aanwezig dat ervan droomt om die grote namen te vloeren.

Isaac del Toro is zo iemand: hij trekt met vertrouwen naar het WK na vier zeges in Italiaanse eendagskoersen deze maand. Op X stelde het account Lukas Ronald Lukacs eerder deze  maand de vraag of Del Toro Pogacar en Evenepoel het vuur aan de schenen kan leggen. Er worden Del Toro weinig kansen toegedicht. De meesten reageerden kortweg met 'neen' ofwel 'neen, hij kan het niet'.

Pogacar en Evenepoel zijn in de ogen van vele wielerfans echt nog wel van een ander kaliber. "Hij kan het proberen", zegt een zekere Phil. Dat is al iets, maar Del Toro moet duidelijk nog heel veel doen om sceptici te overtuigen. "Hij zal van in het begin agressief vooraan moeten koersen, want hij heeft geen sterke ploeg die hem kan ondersteunen", waarschuwt Gregor.

Lees ook... Voormalig wereldkampioen tijdrijden trekt zijn conclusies al en heeft slecht nieuws voor Remco Evenepoel

Eén-tegen-één versus Pogacar te hoog gegrepen

Deze persoon schetst toch een scenario waarin het zou kunnen lukken voor Del Toro, al was het maar in theorie. "Hij zou kunnen winnen via een ontsnapping, maar hij zou ook geluk nodig hebben. Ik zie hem niet Pogacar verslaan in een één-tegen-één-gevecht. Hij wordt momenteel overschat door verschillende overwinningen op lager niveau."

Sommige wielerfans maken ook nog een onderscheid tussen het niveau van Remco Evenepoel en dat van Tadej Pogacar. "Hij kan Remco verslaan op dat parcours, maar niemand kan Pogacar verslaan momenteel", is de mening van een account met de naam Arda. "Pogacar kan alleen door eigen toedoen verliezen (slechte strategie, een crash etc.)."

Zelfs thuisland Del Toro gelooft er niet in

Zelfs in het thuisland van Del Toro is er weinig geloof in het ambitieuze doel van de renner. "Ik ben Mexicaan, maar neen", schrijft Christian Borjon. "Pogi is de beste renner van het moment. Als hij een top 5 of top 10 kan rijden in zijn eerste WK, zou dat al een heel goed resultaat zijn!"

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Voormalig wereldkampioen tijdrijden trekt zijn conclusies al en heeft slecht nieuws voor Remco Evenepoel

Voormalig wereldkampioen tijdrijden trekt zijn conclusies al en heeft slecht nieuws voor Remco Evenepoel

18:30
Meer dan ooit de 'Grote Drie': slechts één (Belgische) renner doorbreekt de reeks van Van der Poel, Evenepoel en Pogacar

Meer dan ooit de 'Grote Drie': slechts één (Belgische) renner doorbreekt de reeks van Van der Poel, Evenepoel en Pogacar

18:00
José De Cauwer houdt zich niet in over Evenepoel en zijn concurrenten: "Pogacar denkt dat hij een kans maakt"

José De Cauwer houdt zich niet in over Evenepoel en zijn concurrenten: "Pogacar denkt dat hij een kans maakt"

16:30
Deze renner gaat met Evenepoel mee: klare taal over Remco en Soudal Quick-Step en verrassende onthulling over Red Bull

Deze renner gaat met Evenepoel mee: klare taal over Remco en Soudal Quick-Step en verrassende onthulling over Red Bull

19:00
Evenepoel of Pogacar? Jan Bakelants zegt hoe het zit voor de tijdrit op het WK

Evenepoel of Pogacar? Jan Bakelants zegt hoe het zit voor de tijdrit op het WK

11:00
📷 Ook Afrikaanse taferelen op de fiets: bondscoach Serge Pauwels geeft Remco Evenepoel nu al belangrijke instructies

📷 Ook Afrikaanse taferelen op de fiets: bondscoach Serge Pauwels geeft Remco Evenepoel nu al belangrijke instructies

16:00
Dit is pas heuglijk nieuws: felicitaties van Mathieu van der Poel, Roxanne Bertels, Jasper Philipsen én Remco Evenepoel! Naast de fiets

Dit is pas heuglijk nieuws: felicitaties van Mathieu van der Poel, Roxanne Bertels, Jasper Philipsen én Remco Evenepoel!

15:00
Dokter Team Belgium schuift andere namen dan Pogacar en Evenepoel voor WK-winst naar voren

Dokter Team Belgium schuift andere namen dan Pogacar en Evenepoel voor WK-winst naar voren

07:00
Sarah De Bie schaart zich nogmaals achter vzw die zich inzet om kinderkanker te bestrijden Naast de fiets

Sarah De Bie schaart zich nogmaals achter vzw die zich inzet om kinderkanker te bestrijden

14:00
Renner past niet meer in plannen van Visma Lease a Bike: "Ik haal nog steeds een mooi niveau"

Renner past niet meer in plannen van Visma Lease a Bike: "Ik haal nog steeds een mooi niveau"

13:30
Veel vraagtekens voor Belg bij Lotto: "Op veel vragen kan ik geen antwoord geven"

Veel vraagtekens voor Belg bij Lotto: "Op veel vragen kan ik geen antwoord geven"

13:00
Thijs Zonneveld heeft een dubbel probleem met het WK wielrennen in Kigali

Thijs Zonneveld heeft een dubbel probleem met het WK wielrennen in Kigali

12:30
Arts van Belgische ploeg op WK waarschuwt renners voor... soa's

Arts van Belgische ploeg op WK waarschuwt renners voor... soa's

12:00
Organisator sluit Israel-Premier Tech nu al uit voor koers in 2026

Organisator sluit Israel-Premier Tech nu al uit voor koers in 2026

10:00
Knopen doorhakken: renner van Soudal Quick-Step op zoek naar nieuw contract of werkgever

Knopen doorhakken: renner van Soudal Quick-Step op zoek naar nieuw contract of werkgever

09:00
Shari Bossuyt heeft nieuws over WK baanwielrennen en Lotte Kopecky

Shari Bossuyt heeft nieuws over WK baanwielrennen en Lotte Kopecky

08:30
Zesdaagse van Gent lost eerste namen voor editie van dit jaar: bijna alle tickets uitverkocht

Zesdaagse van Gent lost eerste namen voor editie van dit jaar: bijna alle tickets uitverkocht

08:00
Dit is uitstekend nieuws voor Remco Evenepoel: in het land van Tadej Pogacar voelen ze de druk

Dit is uitstekend nieuws voor Remco Evenepoel: in het land van Tadej Pogacar voelen ze de druk

18/09
Eli Iserbyt treedt in voetsporen van grote namen uit wielersport voor bijzondere uitdaging

Eli Iserbyt treedt in voetsporen van grote namen uit wielersport voor bijzondere uitdaging

07:30
Legendarisch supporterscafé van Evenepoel dreigt te verdwijnen

Legendarisch supporterscafé van Evenepoel dreigt te verdwijnen

18/09
Geen greintje aarzeling te bespeuren: Remco Evenepoel veegt deze mogelijke twijfels volledig van tafel

Geen greintje aarzeling te bespeuren: Remco Evenepoel veegt deze mogelijke twijfels volledig van tafel

18/09
Automobilist ramt drie wielrenners op afgesloten koersparcours: dit is zijn straf

Automobilist ramt drie wielrenners op afgesloten koersparcours: dit is zijn straf

21:30
Mooie ritten in het vooruitzicht: Tour of Holland weet kruim van sprinters aan te trekken

Mooie ritten in het vooruitzicht: Tour of Holland weet kruim van sprinters aan te trekken

20:30
Tim Wellens heeft heel erg leuk nieuws voor de Belgische wielerfans

Tim Wellens heeft heel erg leuk nieuws voor de Belgische wielerfans

20:00
Tim Merlier klaar om Tadej Pogacar van de troon te stoten: dit zijn alle kansen op een rij

Tim Merlier klaar om Tadej Pogacar van de troon te stoten: dit zijn alle kansen op een rij

18/09
Hoe veilig of gevaarlijk is Rwanda? Tom Waes legt het haarfijn uit

Hoe veilig of gevaarlijk is Rwanda? Tom Waes legt het haarfijn uit

18/09
Nieuwe wereld gaat open voor Florian Vermeersch: "Het kan heftig zijn"

Nieuwe wereld gaat open voor Florian Vermeersch: "Het kan heftig zijn"

18/09
Daar gaat hij! Remco Evenepoel blikvanger bij vertrek eerste Belgische delegatie en reageert op WK-deelname Pogacar

Daar gaat hij! Remco Evenepoel blikvanger bij vertrek eerste Belgische delegatie en reageert op WK-deelname Pogacar

18/09
Geen contractverlenging: amper 22-jarige renner stopt met koersen

Geen contractverlenging: amper 22-jarige renner stopt met koersen

18/09
Opnieuw prijs: zege nummer 38 voor Soudal Quick-Step is een feit

Opnieuw prijs: zege nummer 38 voor Soudal Quick-Step is een feit

18/09
Evenepoel geen antivaxer, maar dokter moet vermijden dat hij ziek wordt en onthult zijn grote vrees: "Dan repatriëren"

Evenepoel geen antivaxer, maar dokter moet vermijden dat hij ziek wordt en onthult zijn grote vrees: "Dan repatriëren"

18/09
Soudal Quick-Step maakt selecties bekend voor maar liefst drie koersen dit weekend

Soudal Quick-Step maakt selecties bekend voor maar liefst drie koersen dit weekend

18/09
Ploegleider Visma-Lease a Bike zegt waar het op staat over het jaar van Wout van Aert en zijn doel in de toekomst

Ploegleider Visma-Lease a Bike zegt waar het op staat over het jaar van Wout van Aert en zijn doel in de toekomst

18/09
Fans van Mathieu van der Poel kunnen hun hartje ophalen met nieuw boek over zijn magische prestaties

Fans van Mathieu van der Poel kunnen hun hartje ophalen met nieuw boek over zijn magische prestaties

18/09
OFFICIEEL Belgisch renner trekt naar Jayco AlUla

OFFICIEEL Belgisch renner trekt naar Jayco AlUla

18/09
Remco Evenepoel zal het nieuws op gejuich onthalen: dit is al een stevige concurrent minder voor het WK

Remco Evenepoel zal het nieuws op gejuich onthalen: dit is al een stevige concurrent minder voor het WK

18/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Tim Merlier Wout Van Aert Jose De Cauwer Serge Pauwels Florian Vermeersch Jasper Philipsen Lotte Kopecky Kris Van Der Mieren Eli Iserbyt Pello Bilbao Lopez De Armentia Jan Bakelants Thijs Zonneveld Julien Vermote Mattia Cattaneo Frans Maassen Freddy Ovett Tom Dumoulin

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved