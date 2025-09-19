Wielerfans scherp voor opkomend talent dat Evenepoel en Pogacar wil vloeren en zetten hem stevig met voeten op de grond

Evenepoel en Pogacar trekken als de twee grootste favorieten naar het WK. Er is natuurlijk nog talent aanwezig dat ervan droomt om die grote namen te vloeren.

Isaac del Toro is zo iemand: hij trekt met vertrouwen naar het WK na vier zeges in Italiaanse eendagskoersen deze maand. Op X stelde het account Lukas Ronald Lukacs eerder deze maand de vraag of Del Toro Pogacar en Evenepoel het vuur aan de schenen kan leggen. Er worden Del Toro weinig kansen toegedicht. De meesten reageerden kortweg met 'neen' ofwel 'neen, hij kan het niet'.

Pogacar en Evenepoel zijn in de ogen van vele wielerfans echt nog wel van een ander kaliber. "Hij kan het proberen", zegt een zekere Phil. Dat is al iets, maar Del Toro moet duidelijk nog heel veel doen om sceptici te overtuigen. "Hij zal van in het begin agressief vooraan moeten koersen, want hij heeft geen sterke ploeg die hem kan ondersteunen", waarschuwt Gregor.



Eén-tegen-één versus Pogacar te hoog gegrepen

Deze persoon schetst toch een scenario waarin het zou kunnen lukken voor Del Toro, al was het maar in theorie. "Hij zou kunnen winnen via een ontsnapping, maar hij zou ook geluk nodig hebben. Ik zie hem niet Pogacar verslaan in een één-tegen-één-gevecht. Hij wordt momenteel overschat door verschillende overwinningen op lager niveau."

Isaac Del Toro wants to challenge Tadej Pogačar and Remco Evenepoel at World Championships… can he do it? 🇲🇽 pic.twitter.com/moSnS9rQVM — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) September 9, 2025

Sommige wielerfans maken ook nog een onderscheid tussen het niveau van Remco Evenepoel en dat van Tadej Pogacar. "Hij kan Remco verslaan op dat parcours, maar niemand kan Pogacar verslaan momenteel", is de mening van een account met de naam Arda. "Pogacar kan alleen door eigen toedoen verliezen (slechte strategie, een crash etc.)."

Zelfs thuisland Del Toro gelooft er niet in

Zelfs in het thuisland van Del Toro is er weinig geloof in het ambitieuze doel van de renner. "Ik ben Mexicaan, maar neen", schrijft Christian Borjon. "Pogi is de beste renner van het moment. Als hij een top 5 of top 10 kan rijden in zijn eerste WK, zou dat al een heel goed resultaat zijn!"