Evenepoel spreekt klare taal over duel met Pogacar op het WK tijdrijden

Remco Evenepoel heeft zich uitgesproken over zijn verwachtingen voor het WK tijdrijden, waar hij het zondag opneemt tegen onder meer Tadej Pogacar. Onze landgenoot maakt een mooie analyse van alle factoren.

Het WK-parcours telt 680 hoogtemeters en situeert zich op aanzienlijke hoogte, wat volgens Evenepoel een impact heeft op de snelheid. “Het is een heel snel parcours en je fietst op grote hoogte. De lucht is er ijler, de snelheid is daardoor hoger”, verklaart hij aan Sporza. Die omstandigheden zouden zijn aerodynamische kwaliteiten als tijdrijder ten goede komen.

Ook het profiel van het traject stemt hem gunstig, al was analist Jan Bakelants toch een pak voorzichtiger. “Er zijn ook geen klimmetjes van 10 procent. Je kan je positie houden en daar heb ik een voordeel bij. Bergaf gaat het ook min of meer rechtdoor”, aldus Evenepoel. Het behoud van een gestroomlijnde houding is cruciaal in een tijdrit, en het parcours lijkt dat technisch mogelijk te maken.

Pogacar

De confrontatie met Pogacar wordt door Evenepoel niet onderschat. Hij verwijst naar de wisselende prestaties van de Sloveen in recente tijdritten. “De tijdrijder Pogacar in de Dauphiné en in de Tour, dat was een wereld van verschil”, merkt hij op. Die variatie maakt het moeilijk om in te schatten welke vorm Pogacar zal tonen.

Evenepoel hoopt op een sterke tegenstander, zodat hij zelf tot het uiterste moet gaan. “Hopelijk is hij zo goed mogelijk, dan moet ik ook de beste versie van mezelf tonen om te winnen”, stelt Evenepoel. Hij erkent dat zijn eigen tijdrit in de Tour niet optimaal was: “Bij mij was die chrono in de Tour niet mijn allerbeste tijdrit, de Dauphiné was een pak beter. Dus hoop ik op dat resultaat.”

Geen excuses

Tot slot benadrukt hij dat het parcours geen ruimte laat voor excuses. “Dit parcours zal niet liegen. De sterkste wint hier. En het maakt niet uit welke Pogacar ik ontmoet: ik zal altijd de beste versie van mezelf moeten tonen”, besluit hij.

