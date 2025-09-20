"Extra gevoelig": Discussie over begeleiding Evenepoel door bondscoach en eigen trainers laait weer op

In aanloop naar het WK tijdrijden is de rol van Remco Evenepoels vaste begeleiders opnieuw ter sprake gekomen. Bondscoach Serge Pauwels gaf toelichting bij de aanwezigheid van ploegtrainers en de financiële en organisatorische implicaties die daarmee gepaard gaan.

Volgens Serge Pauwels zullen Klaas Lodewyck en Koen Pelgrim ook dit jaar ondersteuning bieden aan Evenepoel op het WK. “Klaas Lodewyck en Koen Pelgrim zijn mee als steun”, bevestigde hij in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

Niet logisch

De praktische invulling van hun rol is echter niet vanzelfsprekend. “Het is de bedoeling dat ik samen met Klaas in de volgwagen achter Remco zal zitten”, lichtte Pauwels toe. In eerdere edities van het WK was de taakverdeling er ook al. “Op de vorige WK’s heeft Klaas de micro gedaan en was ik chauffeur”, aldus de bondscoach.



Toch is die werkwijze niet langer gegarandeerd. Pauwels erkent dat de situatie geëvalueerd moet worden. “Het is een gegeven dat we in de toekomst moeten herbekijken, en ook of zij nog meegaan”, stelde hij.

Reiskosten

Pauwels maakte duidelijk dat de federatie niet tussenkomt in de reiskosten van de ploegtrainers. “Neen, wij komen daar niet tussen”, verklaarde hij. “Daar ligt de moeilijkheid, want zij werken op dat moment wel voor de federatie.”

De kosten worden momenteel gedragen door Soudal Quick-Step, maar die regeling komt onder druk te staan. “Soudal Quick-Step vergoedt hun reis, en dat ligt extra gevoelig, door het feit dat Remco straks van ploeg verandert.”