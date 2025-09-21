Arme Tadej! IJzersterke Evenepoel stuurt beeld de wereld rond dat niemand verwacht had: "Op zo'n dag maakt het niet uit"

En dat zijn er dan drie! Drie wereldtitels tijdrijden. Aan een ijzersterke Remco Evenepoel kon niemand iets doen. Tadej Pogacar al helemaal niet.

Nochtans was niet iedereen zeker of Evenepoel op dit parcours Pogacar wel zou aankunnen. Als Pogacar ooit de wereldtitel tijdrijden kon pakken, dan was het wel op dit parcours. Een totaal ander scenario ontplooide zich in de straten van Kigali. Pogacar ging zo als een raket vooruit dat hij Pogacar in zicht kreeg en warempel nog voorbijstak ook.

Het is altijd pijnlijk als een renner tijdens een tijdrit gepasseerd wordt door een achter hem gestarte renner. In dit geval was het wel de beste renner ter wereld en gebeurde het op het grootst mogelijke platform. "Ach, op zo'n dag maakt het niet uit wie die renner is", vertelde Evenepoel achteraf. Hij wilde geen extra zout op de wonde strooien.



Evenepoel kent geen genade met Pogacar

Dat is heel sportief van hem. Tijdens de wedstrijd kende Evenepoel natuurlijk geen enkele genade. Zo kennen we hem ook. ""Ik zag dat ik dichter kwam en ik wist dat ik moest doorduwen. Op het einde was het echt wel pittig." Evenepoel geeft zo aan dat het uitdagende parcours ook bij hem in de benen kroop. Bij de rest zal het nog meer pijn gedaan hebben.

Remco Evenepoel catches and OVERTAKES Tadej Pogacar in the time trial 😱



He started two and a half minutes behind... pic.twitter.com/OqiCWJlAwv — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 21, 2025

Vooraf werd gedacht dat vooral met de kasseiklim rekening moest gehouden worden. Evenepoel dacht bij zijn indeling van het kampioenschap nog verder. "Ik wilde op die kasseien niet over mijn limiet gaan, want het slot was nog lastig. Nogmaals: het maakt niet uit wie dan voor je rijdt." Het zorgt altijd voor een boost om een andere renner te kunnen inhalen.

Evenepoel met ambitie naar WK-wegrit

Evenepoel ging nog best nuchter om met de demonstratie van jewelste die hij net had gegeven. "Ik ging gewoon zo snel mogelijk en ik had een goeie dag." Een superdag, mag gerust gezegd worden. "Hopelijk houd ik deze vorm vast tot volgende week", kijkt Evenepoel met ambitie richting de wegrit.