Mathieu van der Poel had niet misstaan in Rwanda en had ook nu al voor extra pigment kunnen zorgen

Geen Mathieu van der Poel op het WK in Rwanda. In de wegrit had hij zeker voor extra pigment kunnen zorgen, maar in de tijdrit ook.

Wanneer de afwezigheid van Mathieu van der Poel op het WK aan bod komt, heeft men het meestal over de wegrit. Ook voor de tijdrit had hij een interessante naam op de startlijst geweest. Het tijdrijden is namelijk een discipline waarin hij absoluut progressie heeft gemikt. Wat hadden we hem graag vandaag aan het werk gezien in Rwanda.

Volgens de ene analist zal het WK tijdrijden al spannender verlopen dan de andere. Vooral Pogacar en Vine worden waardige uitdagers van Remco Evenepoel geacht. Pas na afloop van het WK tijdrijden zullen we kunnen zeggen of de spanning toch wat op kunstmatige wijze in de hand werd gewerkt, of die wel degelijk aanwezig was.

Van der Poel kon op top 10 mikken op WK tijdrijden

Een Van der Poel zou geen kandidaat geweest zijn voor een medaille in de WK-tijdrit, zeker niet gezien het parcours. Wel zou hij zo'n WK door zijn status alleen al extra pigment gegeven hebben. Als hij potentieel had gezien in de WK-wegrit, kon hij er evengoed de WK-tijdrit bijnemen. Dan zou op zijn minst een top 10 mogelijk zijn geweest.

Uitgerekend dit jaar heeft Van der Poel immers wel wat meer energie en tijd gestoken in het tijdrijden. Dat resulteerde in een knappe zesde plek in de Dauphiné-tijdrit. Zo stond Van der Poel netjes tussen de specialisten. Laten we niet vergeten dat Van der Poel al twee keer top 5 reed in de Tour en een keer top 3 in de Giro in het tijdrijden.

Van der Poel reed meer met tijdritfiets voor korte rittenkoersen

Vooral met het oog op korte rittenkoersen heeft hij er in geïnvesteerd. De balans vinden tussen aerodynamica en vermogen leveren is voor hem de grootste uitdaging. In de Tour-tijdrit in Caen hadden we hem misschien dichter verwacht, maar het WK tijdrijden was een nieuwe gelegenheid om zijn vooruitgang in de discipline te tonen. Helaas, hij paste sowieso al en bleek na het WK mountainbike bovendien nog eens uitgeblust.