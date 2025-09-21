Soudal Quick-Step glundert van trots dankzij één van zijn absolute toppers: "Een onvergetelijke week"

Voor Soudal Quick-Step werd het sowieso een mooie dag, wat Remco Evenepoel ook nog kon klaarspelen. Ze hebben ook nog een ander goudhaantje in de ploeg, namelijk Paul Magnier.

De 21-jarige Fransman heeft zich dit seizoen al verschillende keren bewezen. In de Ronde van Slovakije was hij vier dagen lang simpelweg oppermachtig. Met de talentvolle Lukas Kubis had hij nochtans een waardige tegenstander, zeker omdat die voor eigen publiek kon rijden. Aan motivatie bij Kubis was er dus zeker geen gebrek.

Zijn kansen lagen ook in de eerste vier dagen. Keer op keer draaide het uit tot een massasprint. Magnier deed Kubis elke keer opnieuw in het stof buiten. Viermaal op rij kwam Magnier als eerste over de streep en kon het telkens het zegegebaar maken. Het spreekt voor zich dat het zo een heerlijke week werd voor de Wolfpack in Slovakije.

Soudal Quick-Step van zege naar zege

Niet in elke rittenkoers kan een ploeg van overwinning naar overwinning rijden. Het is ook wel een 2.1-wedstrijd: een ploeg met de status van Soudal Quick-Step moet dan wel iets laten zien. Dat is dus ook gebeurd. Vandaag stond nog de slotetappe op het programma. Uiteraard zou dat ook de beslissende etappe worden voor het klassement.

Het was de enige rit die Soudal Quick-Step aan de concurrentie moest laten. De Brit Paul Double van Jayco AlUla soleerde naar de overwinning, met een halve minuut voorsprong op de eerste achtervolger. Het spreekt voor zich dat het ook een dubbelslag werd voor Double. Cian Uijtdebroeks eindigde vijfde op vijftig seconden van de winnaar.

Winner of the #OkoloSlovenska green jersey after an unforgettable week 🙌 pic.twitter.com/kmhwElBlFe — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) September 21, 2025

Ze lieten het bij Soudal Quick-Step niet aan hun hart komen. Integendeel, want op de slotdag verzekerde Magnier zich dan wel van de eindzege in het puntenklassement. Met 86 behaalde punten kon hem dat niet meer ontglippen. Magnier gaat dus met de groene trui naar huis. "Een onvergetelijke week", glunderen ze bij Soudal Quick-Step.