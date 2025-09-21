Uitdager van Evenepoel windt er geen doekjes om: "Remco en Pogi zullen hun lippen aflikken als ze dit zien"

Uitdager van Evenepoel windt er geen doekjes om: "Remco en Pogi zullen hun lippen aflikken als ze dit zien"
Foto: © photonews

Eén van hun uitdagers kondigt het nu al aan: Remco Evenepoel en Tadej Pogacar wrijven zich ongetwijfeld in de handen. Het parcours van het WK tijdrijden laat hen in principe toe om het verschil te maken.

Dat was de boodschap van Luke Plapp na zijn verkenning van de WK-tijdrit. De drievoudig Australisch kampioen tijdrijden kan ook zijn mannetje staan bergop en in het werk tegen de klok. Hij wordt dus ook bij de kanshebbers geplaatst. "Het is een heel lastig en heel uitdagend parcours. Het gaat een verdomd harde koers worden, maat", zegt hij aan Cycling Pro Net.

Plapp maakt het heel erg duidelijk op wie hun lijf dit parcours geschreven is. "Het is een veel beter parcours voor de klimmers dan voor de tijdrijders. Ik denk dat Remco en Pogi hun lippen aflikken als ze dit parcours zien." Plapp bedoelt dus dat die twee een parcours op hun maat krijgen. "Er komt veel klimwerk aan te pas. Je moet vaak op de pedalen staan."

Pogacar, Evenepoel en Vine de favorieten

Het zijn echter niet alleen de beklimmingen die een rol zullen spelen. "De afdalingen gaan zo snel dat de recuperatie snel voorbij is." Waar durft Plapp zelf van dromen? "Ik moet mijn best mogelijke tijdrit rijden en zien waar ik uitkom. Pogi, Remco en ook Jay Vine staan duidelijk een trapje hoger en gaan ervoor strijden. Als ik mijn best mogelijke prestatie kan leveren, zie ik wel waar ik uitkom."

Plapp schat zijn landgenoot dus wel als een waardige concurrent in voor Evenepoel en Pogacar. Ze letten echt wel best op voor Vine. Plapp moet er zelf eerst weer een beetje zien in te komen. "Ik voel me niet te slecht. Het is lang geleden sinds ik weer gekoerst heb, sinds de Clasica San Sebastian. Het lichaam moet dus terug in beweging komen en ik moet weer in die mindset van de koers geraken."

Kan Plapp Evenepoel verslaan?

De renner van Jayco AlUla verzekert wel dat hij uitkijkt naar het WK tijdrijden. Hij kon zelf ooit één keer Remco Evenepoel verslaan in een tijdrit. Wat ons betreft hoeft hij dat aantal vandaag niet te verdubbelen, maar je weet maar nooit.

