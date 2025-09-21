VB: Evenepoel verdient vertrouwen van heel België, maar concurrenten op WK tijdrijden zijn om deze redenen gevaarlijk

VB: Evenepoel verdient vertrouwen van heel België, maar concurrenten op WK tijdrijden zijn om deze redenen gevaarlijk

Vandaag is het zover: het WK tijdrijden. Remco Evenepoel verdient het om als grootste favoriet eraan te beginnen, na al zijn geweldige tijdritten van de laatste jaren. Er liggen echter echt wel concurrenten op de loer die gevaarlijk kunnen zijn. Dit zijn de favorieten voor de medailles.

Remco Evenepoel

Wat moeten we over hem nog zeggen? Mister aerodynamica. De laatste jaren  de dominante factor geworden in het werk tegen de klok. Won in de Tour zelfs een tijdrit met een gebroken rib. Verdient het dus om nog een tikkeltje meer favoriet te zijn dan Pogacar. Remco's marge was in zijn laatste tijdritten, het BK uitgezonderd, wel niet zo groot. Had op een vlak rondje nog meer kans, maar ook het parcours in Kigali kan hij aan.

Lees ook... Uitdager van Evenepoel windt er geen doekjes om: "Remco en Pogi zullen hun lippen aflikken als ze dit zien"

Tadej Pogacar

Iedereen heeft begrepen dat Tadej Pogacar niet zomaar aan de start van het WK tijdrijden komt. Heeft in de Tour-tijdrit in Caen gevoeld dat hij in de buurt van Evenepoel kon komen. Pogacar won zelfs op Peyragudes, maar dat was echt iets voor de berggeiten. Nu lijkt het parcours iets tussenin. We weten hoe graag de Sloveen dingen afvinkt. Goud  op een WK-tijdrit staat nog niet op zijn palmares: dit is een unieke gelegenheid.

Jay Vine

Tot voor kort zouden weinigen de mond vol gehad hebben van Jay Vine, maar nu is hij echt wel een kandidaat voor het podium of meer. Maakte immens indruk in de Vuelta-tijdrit in Valladolid. Kwam tot op een seconde van Ganna, terwijl hij al een hele Vuelta veel inspanningen had geleverd. Een frisse Vine zou die dag wellicht de betere zijn geweest. Beperkte de schade ten opzichte van Remco in Romandië, maar nu is de tijdrit langer.

Stefan Küng

Van alle concurrenten heeft Stefan Küng het beste tijdritrapport ten opzichte van Evenepoel. De Zwitser heeft Evenepoel al meermaals verslagen in tijdritten. Er moet wel op gewezen worden dat dit in heel andere omstandigheden was. Dit gebeurde vooral in een eerdere fase in de carrière van Remco en het uitdagende terrein in Kigali moet ten opzichte van Küng wel in Remco's voordeel spelen.

Luke Plapp

Moest in de Tour-tijdrit andere WK-outsiders als Armirail en Romeo voor zich dulden, maar hij kan zeggen dat hij ooit al één keer beter deed dan Remco in het werk tegen de klok. Een stunt is weinig waarschijnlijk, maar in theorie mogelijk. In het klimwerk kan Plapp zich helemaal uitleven. Daar zou de Australiër het verschil kunnen maken, hoewel de verwachting is dat Pogacar het op die stukken dan nog wel een pak beter doet.

