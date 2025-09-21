Wout van Aert neemt afscheid van zijn ploegmaat Tiesj Benoot en neemt het woord 'vriend' in de mond

Wout van Aert kan nu echt afscheid nemen van Tiesj Benoot. Ze hebben immers voor het laatst aan elkaars zijde gekoerst.

De Super 8 Classic was de laatste koers van Wout van Aert en Tiesj Benoot samen, in de zin dat het hun laatste koers als ploegmaats was. Ze zullen uiteraard nog wel vaker samen koersen, maar dan zullen ze niet meer bij dezelfde ploeg rijden. Tiesj Benoot verlaat Visma-Lease a Bike na vier jaar en tekende voor drie jaar bij Decathlon.

Benoot had eerder al laten weten dat Van Aert hem zijn overstap absoluut gunde. Van Aert van zijn kant gaf wel eerlijk toe dat het vertrek van Benoot sportief en persoonlijk een verlies is. Aangezien Van Aert zijn seizoen beëindigde in de Super 8 Classic konden ze wel nog eens samen koersen. Benoot doet nog mee aan het WK en het EK.



Lees ook... Wout van Aert houdt zich niet in bij het analyseren van zijn wegseizoen en legt de vinger op de wonde

Laatse koers van Van Aert en Benoot als ploegmaats

Die kampioenschappen slaat Van Aert over. De Super 8 Classic was dus hun laatste koers als ploegmaats. RTL sports wees Van Aert daar ook op voor de start. "Ja, ja, het is heel erg bijzonder", knikte Wout. "Eerlijk gezegd hebben we het er vooraf nog niet echt over gehad. Het is een mooie zaak om nog een laatste keer samen te kunnen koersen."

Van Aert onderstreept wel dat hij Benoot zeker niet anders gaat behandelen in de toekomst, ook al rijdt hij dan in een concurrerende ploeg. Ze zullen goed overeen blijven komen, dat lijdt niet eens de minste twijfel. "Hij is een vriend van mij", zegt Van Aert over Benoot. "Hij trekt volgend jaar een andere trui aan, maar dat verandert niets aan onze band."

Vriendschap tussen Van Aert en Benoot

Van Aert spreekt zich zo toch wel duidelijk uit; We kunnen ons voorstellen dat er veel collegialiteit is in het peloton, maar dat betekent niet dat renners echt vrienden zijn. Bij Van Aert en Benoot is er dus wel sprake van een echte vriendschap.