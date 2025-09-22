📷 UCI-voorzitter Lappartient gaat stevig de mist in na wereldtitel van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel pakte afgelopen zondag voor de derde keer op rij de wereldtitel tijdrijden. UCI-voorzitter David Lappartient feliciteerde echter Tadej Pogacar, die niet eens op het podium stond.

"Proficiat Marlen Reusser en Tadej Pogacar! Twee fantastische prestaties vandaag om de eerste twee regenboogtruien te claimen in Kigali." Dat schreef UCI-voorzitter David Lappartient zondagavond op Facebook.

Een stevige blunder uiteraard, want Tadej Pogacar was helemaal geen wereldkampioen geworden. Een pijnlijke vergissing of vergat Lappartient een tekstje dat vooraf al klaar stond aan te passen?



Lappartient vervangt Pogacar snel door Evenepoel

Het zal wellicht nooit duidelijk worden, maar de Fransman ging wel stevig de mist in. Pogacar werd in Kigali geen wereldkampioen tegen de klok, de Sloveen werd op twee kilometer van de streep zelfs ingehaald door Evenepoel en viel net naast het podium.

Opvallend is ook dat de Belgische vlaggen én Remco Evenepoel centraal op de foto's staan die Lappartient op sociale media zette. De voorzitter van de UCI zette zijn fout wel snel recht en verving de naam van Pogacar door die van Evenepoel.

Het kwaad was echter geschied en de fout van Lappartient ging viraal. Op sociale media werd de voorzitter van de UCI, die al geen al te beste reputatie heeft, stevig voor schut gezet voor zijn fout.