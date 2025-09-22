📷 UCI-voorzitter Lappartient gaat stevig de mist in na wereldtitel van Remco Evenepoel

📷 UCI-voorzitter Lappartient gaat stevig de mist in na wereldtitel van Remco Evenepoel
Foto: © photonews

Remco Evenepoel pakte afgelopen zondag voor de derde keer op rij de wereldtitel tijdrijden. UCI-voorzitter David Lappartient feliciteerde echter Tadej Pogacar, die niet eens op het podium stond.

"Proficiat Marlen Reusser en Tadej Pogacar! Twee fantastische prestaties vandaag om de eerste twee regenboogtruien te claimen in Kigali." Dat schreef UCI-voorzitter David Lappartient zondagavond op Facebook. 

Een stevige blunder uiteraard, want Tadej Pogacar was helemaal geen wereldkampioen geworden. Een pijnlijke vergissing of vergat Lappartient een tekstje dat vooraf al klaar stond aan te passen? 

Lappartient vervangt Pogacar snel door Evenepoel

Het zal wellicht nooit duidelijk worden, maar de Fransman ging wel stevig de mist in. Pogacar werd in Kigali geen wereldkampioen tegen de klok, de Sloveen werd op twee kilometer van de streep zelfs ingehaald door Evenepoel en viel net naast het podium. 

Opvallend is ook dat de Belgische vlaggen én Remco Evenepoel centraal op de foto's staan die Lappartient op sociale media zette. De voorzitter van de UCI zette zijn fout wel snel recht en verving de naam van Pogacar door die van Evenepoel. 

Het kwaad was echter geschied en de fout van Lappartient ging viraal. Op sociale media werd de voorzitter van de UCI, die al geen al te beste reputatie heeft, stevig voor schut gezet voor zijn fout. 

0 reacties
Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
