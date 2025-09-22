Geen Benoot op WK in Rwanda: reactie van Evenepoel spreekt boekdelen

Remco Evenepoel kan niet rekenen op Tiesj Benoot tijdens de tijdens de wegrit van het WK in Rwanda. Voor de drievoudige wereldkampioen tijdrijden was het afhaken van Benoot toch even schrikken.

De feestvreugde na de gouden medaille van Remco Evenepoel en de bronzen medaille van Ilan Van Wilder op het WK tijdrijden heeft een stevige knauw gekregen. Tiesj Benoot moet ziek afhaken voor de wegrit.

Bondscoach Serge Pauwels bevestigde bij VTM Nieuws dat Benoot positief heeft getest op covid. Benoot moest afgelopen weekend ook al opgeven in de SUPER 8 Classic en voelt zich niet fit genoeg om woensdag af te reizen naar Rwanda.



Evenepoel schrok van afzegging Benoot

"Het is een domper", zegt Pauwels. "Want Tiesj is iemand die diep in de finale kon meegaan. Hij heeft zich op hoogtestage daar ook specifiek op voorbereid." Voor Remco Evenepoel was het afzeggen van Benoot ook even schrikken.

"Hij was verrast en ontgoocheld, of toch wat uit zijn lood geslagen. Want Benoot was wel iemand waar hij op kon bouwen", stelt Pauwels. Louis Vervaeke zal Benoot vervangen zondag, de Belgen starten dus nog altijd met een voltallige selectie.

Het is wel de vraag of Vervaeke ook de rol van Benoot diep in de finale zal overnemen of daarvoor gerekend zal worden op Campenaerts of Van Wilder. Bondscoach Serge Pauwels moet dus deels opnieuw naar de tekentafel.