Heuglijk nieuws van Oumi en Remco... blijkt niet te zijn wat mama Agna verwachtte

Tijdens een live-interview met VTM NIEUWS kreeg Remco Evenepoel onverwacht extra goed nieuws te horen. Naast zijn overwinning in het WK tijdrijden bleek ook zijn echtgenote Oumi haar studies succesvol te hebben afgerond.

Tijdens het televisie-interview werd Remco Evenepoel verrast met een videogesprek waarin zijn ouders, Agna en Patrick, en zijn vrouw Oumi hem feliciteerden. De aanleiding was zijn wereldtitel in het tijdrijden van zondag.

Maar het gesprek bracht nog een tweede reden tot vieren aan het licht. Oumi meldde dat ze haar opleiding toegepaste economische wetenschappen met succes had afgerond. “De dubbel voor jullie”, reageerde vader Patrick op het nieuws.



Verwarring bij moeder Agna

De aankondiging van Oumi leidde tot een kort moment van verwarring bij Remco’s moeder. Zij had een andere boodschap verwacht. “Mama dacht dat ze oma zou worden”, verklaarde Remco tijdens het gesprek. De wielrenner reageerde gevat op de situatie. “Oei, dat is nog wat... Nee nee. Hier is wel televisie bij, hé.”

Daarmee maakte hij duidelijk dat er voorlopig geen gezinsuitbreiding op komst is. De combinatie van sportief succes en academische prestatie zorgde voor een bijzondere dag voor de familie Evenepoel. De wereldtitel in het tijdrijden werd behaald kort voor het interview, en het nieuws over Oumi’s afstuderen volgde vrijwel onmiddellijk.

Reacties binnen de familie

De reacties van de familieleden waren uitgesproken positief. Patrick sprak van een dubbel succes. Agna, die aanvankelijk dacht dat ze grootmoeder zou worden, kon het nieuws over Oumi’s diploma duidelijk ook waarderen. Het leverde alvast een memorabel moment op. Het is niet de eerste keer dat er geruchten zijn over een mogelijke zwangerschap. Die waren er ook al toen er geruchten waren van mogelijk overspel van Evenepoel met Amy Sonck.