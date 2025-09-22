Internationale pers haalt grote woorden boven over zege Evenepoel en inzinking Pogacar

Foto: © photonews

De wereldtitel van Remco Evenepoel in Kigali en de opvallende inhaalactie op Tadej Pogacar hebben wereldwijd reacties uitgelokt. Internationale kranten blikken terug op het duel en de uitslag van het WK tijdrijden.

“Een supersonische Belg” – L’Équipe (Frankrijk)

De Franse sportkrant noemt Evenepoel “onweerstaanbaar” en spreekt van een “demonstratie van kracht en controle”. Pogacar wordt omschreven als “machteloos tegen het tempo van de Belg”. Volgens L’Équipe was de inhaalactie “een zeldzaam moment van symboliek in het tijdrijden”.

“Evenepoel trakteert Pogacar op een zeldzame nederlaag” – Eurosport (Duitsland)

De Duitse tak van Eurosport benadrukt dat Pogacar van deze tijdrit een hoofddoel had gemaakt. “Daar stak Evenepoel een stokje voor”, schrijft de redactie. De overwinning wordt omschreven als “even zeldzaam als keihard” voor de Sloveen.

Lees ook... Remco Evenepoel kan niet rekenen op Tiesj Benoot tijdens wegrit op WK in Rwanda

“Sensatie in Kigali” – Wieler Revue (Nederland)

De Nederlandse wielerpublicatie spreekt van een “one-man-show” en noemt de passage van Evenepoel langs Pogacar “het moment van de dag”. “Van tweestrijd was geen sprake meer”, aldus Wieler Revue, dat de prestatie omschrijft als “gigantisch”.

“Evenepoel haalt Pogacar in op de kasseien” – La Gazzetta dello Sport (Italië)

De Italiaanse krant focust op het parcours en de timing van de inhaalactie. “Op de Côte de Kimihurura, waar techniek en kracht samenkomen, reed Evenepoel voorbij Pogacar”, schrijft La Gazzetta. De krant noemt het “een passage die het verschil illustreert”.

“Een tik voor Pogacar” – Marca (Spanje)

Het Spaanse Marca wijst op de mentale impact van de inhaalactie. “Pogacar werd ingehaald door een renner die 2’30” later was gestart. Dat is een tik, zeker op een WK”, aldus de krant. De redactie noemt Evenepoel “de man van het moment”.

“Een nederlaag die blijft hangen” – Delo (Slovenië)

De Sloveense krant Delo erkent de superioriteit van Evenepoel, maar wijst ook op de teleurstelling in eigen land. “Pogacar had gehoopt op goud, maar werd voorbijgereden door de Belg. Een nederlaag die blijft hangen”, schrijft de krant. De vierde plaats wordt als “pijnlijk” omschreven.

“Evenepoel declasseert de concurrentie” – Algemeen Dagblad (Nederland)

Het AD noemt de prestatie van Evenepoel “een demonstratie” en wijst op het feit dat hij Pogacar inhaalde. “Een tik voor de Sloveen, die met één seconde naast het podium viel”, aldus de krant. De overwinning wordt omschreven als “historisch”.

