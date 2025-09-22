Stevig voordeel voor Evenepoel op Pogacar in WK wegrit? "Wordt tiendubbel afgestraft"

Tadej Pogacar kreeg op het WK tijdrijden een bolwassing van Remco Evenepoel. Kan de Sloveen zich nog herpakken om wel op niveau te zijn in de wegrit?

Sinds zijn opgave in de Tour is het WK de eerste prioriteit geworden voor Remco Evenepoel en dat heeft duidelijk ook geloond. Hij verpletterde de tegenstand op het WK tijdrijden en reed Pogacar zelfs op meer dan tweeënhalve minuut.

Pogacar kende geen ideale voorbereiding richting het WK tijdrijden. De Sloveen was vermoeid na de Tour en moest mentaal opgelapt worden. Hij was ook ziek voor de Canadese koersen en kwam daardoor ook nog eens aan met een jetlag in Rwanda.



Wordt frisheid voordeel voor Evenepoel op Pogacar?

"Ik ken zijn situatie niet, maar misschien hangt die jetlag nog in zijn lichaam. Dat kan wegtrekken in een week en dat kan in zijn voordeel werken", zegt bondsdokter Kris Van der Mieren bij Sporza.

Als die jetlag niet de oorzaak was van de mindere prestatie van Pogacar, dan gaat de Sloveen het volgens Van der Mieren bijzonder lastig krijgen tegen een goede Evenepoel in de wegrit van zondag.

"Niet fris zijn wordt hier tiendubbel afgestraft", stelt de bondsdokter stellig. "Wie niet fris is, heeft hier 0 procent kans." Afwachten dus of Pogacar op enkele dagen tijd toch nog zijn wonderbenen kan terugvinden.