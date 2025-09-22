Stevig voordeel voor Evenepoel op Pogacar in WK wegrit? "Wordt tiendubbel afgestraft"

Stevig voordeel voor Evenepoel op Pogacar in WK wegrit? "Wordt tiendubbel afgestraft"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar kreeg op het WK tijdrijden een bolwassing van Remco Evenepoel. Kan de Sloveen zich nog herpakken om wel op niveau te zijn in de wegrit?

Sinds zijn opgave in de Tour is het WK de eerste prioriteit geworden voor Remco Evenepoel en dat heeft duidelijk ook geloond. Hij verpletterde de tegenstand op het WK tijdrijden en reed Pogacar zelfs op meer dan tweeënhalve minuut. 

Pogacar kende geen ideale voorbereiding richting het WK tijdrijden. De Sloveen was vermoeid na de Tour en moest mentaal opgelapt worden. Hij was ook ziek voor de Canadese koersen en kwam daardoor ook nog eens aan met een jetlag in Rwanda. 

Lees ook... 📷 UCI-voorzitter Lappartient gaat stevig de mist in na wereldtitel van Remco Evenepoel

Wordt frisheid voordeel voor Evenepoel op Pogacar?

"Ik ken zijn situatie niet, maar misschien hangt die jetlag nog in zijn lichaam. Dat kan wegtrekken in een week en dat kan in zijn voordeel werken", zegt bondsdokter Kris Van der Mieren bij Sporza. 

Als die jetlag niet de oorzaak was van de mindere prestatie van Pogacar, dan gaat de Sloveen het volgens Van der Mieren bijzonder lastig krijgen tegen een goede Evenepoel in de wegrit van zondag. 

"Niet fris zijn wordt hier tiendubbel afgestraft", stelt de bondsdokter stellig. "Wie niet fris is, heeft hier 0 procent kans." Afwachten dus of Pogacar op enkele dagen tijd toch nog zijn wonderbenen kan terugvinden. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tadej Pogacar
Remco Evenepoel

Meer nieuws

📷 UCI-voorzitter Lappartient gaat stevig de mist in na wereldtitel van Remco Evenepoel

📷 UCI-voorzitter Lappartient gaat stevig de mist in na wereldtitel van Remco Evenepoel

14:00
Zo reageert Pogacar op zijn nederlaag tegen Evenepoel op het WK tijdrijden

Zo reageert Pogacar op zijn nederlaag tegen Evenepoel op het WK tijdrijden

08:00
Nog geen gewonnen spel voor Evenepoel? Zonneveld klaar en duidelijk over Pogacar

Nog geen gewonnen spel voor Evenepoel? Zonneveld klaar en duidelijk over Pogacar

21:30
Internationale pers haalt grote woorden boven over zege Evenepoel en inzinking Pogacar

Internationale pers haalt grote woorden boven over zege Evenepoel en inzinking Pogacar

13:00
Na de bolwassing door Evenepoel: De Cauwer gelooft Pogacar niet

Na de bolwassing door Evenepoel: De Cauwer gelooft Pogacar niet

17:00
Remco Evenepoel kan niet rekenen op Tiesj Benoot tijdens wegrit op WK in Rwanda

Remco Evenepoel kan niet rekenen op Tiesj Benoot tijdens wegrit op WK in Rwanda

16:30
Brons kwam niet onverwacht: bondscoach Pauwels verklapt waarom hij geloofde in Van Wilder

Brons kwam niet onverwacht: bondscoach Pauwels verklapt waarom hij geloofde in Van Wilder

20:30
Tom Boonen onthult zijn geheim: "Dat was mijn truc in klassiekers en WK's"

Tom Boonen onthult zijn geheim: "Dat was mijn truc in klassiekers en WK's"

20:00
Zo ging het er in de volgauto achter Evenepoel aan toe: "We gaan hem opeten"

Zo ging het er in de volgauto achter Evenepoel aan toe: "We gaan hem opeten"

11:00
Tiesj Benoot geeft meer uitleg, maar reageert ook aangeslagen op missen van WK in Rwanda

Tiesj Benoot geeft meer uitleg, maar reageert ook aangeslagen op missen van WK in Rwanda

18:30
Geen Benoot op WK in Rwanda: reactie van Evenepoel spreekt boekdelen

Geen Benoot op WK in Rwanda: reactie van Evenepoel spreekt boekdelen

18:00
"Geniaal": Niet Pogacar, maar deze renner pakt zegerecord voor UAE Team Emirates

"Geniaal": Niet Pogacar, maar deze renner pakt zegerecord voor UAE Team Emirates

13:30
Bondscoach Serge Pauwels pakt uit met grapje over Evenepoel tijdens viering van WK-goud

Bondscoach Serge Pauwels pakt uit met grapje over Evenepoel tijdens viering van WK-goud

12:30
Arme Tadej! IJzersterke Evenepoel stuurt beeld de wereld rond dat niemand verwacht had: "Op zo'n dag maakt het niet uit"

Arme Tadej! IJzersterke Evenepoel stuurt beeld de wereld rond dat niemand verwacht had: "Op zo'n dag maakt het niet uit"

21/09
Heuglijk nieuws van Oumi en Remco... blijkt niet te zijn wat mama Agna verwachtte

Heuglijk nieuws van Oumi en Remco... blijkt niet te zijn wat mama Agna verwachtte

07:30
Nederland moet domper slikken: Marianne Vos (38) haakt af voor WK-wegrit

Nederland moet domper slikken: Marianne Vos (38) haakt af voor WK-wegrit

15:45
"Ik háát dat liedje": Tom Boonen is het twintig jaar na zijn wereldtitel beu

"Ik háát dat liedje": Tom Boonen is het twintig jaar na zijn wereldtitel beu

15:00
Thijs Zonneveld spreekt klare taal over "iconische vernedering" van Tadej Pogacar

Thijs Zonneveld spreekt klare taal over "iconische vernedering" van Tadej Pogacar

10:00
Bondscoach doet boekje open over Evenepoel: is hij nu ook favoriet voor de wegrit?

Bondscoach doet boekje open over Evenepoel: is hij nu ook favoriet voor de wegrit?

08:30
Opnieuw knap succes: plek 1 en 2 voor Visma Lease a Bike

Opnieuw knap succes: plek 1 en 2 voor Visma Lease a Bike

12:00
Remco Evenepoel prijkt met zijn foto op de algemene nieuwssite van Amerikaanse zender CNN: wat is er aan de hand?

Remco Evenepoel prijkt met zijn foto op de algemene nieuwssite van Amerikaanse zender CNN: wat is er aan de hand?

21/09
José De Cauwer zou bijna zeggen dat Wout van Aert Pogacar mag bedanken: "Dat was wereldklasse"

José De Cauwer zou bijna zeggen dat Wout van Aert Pogacar mag bedanken: "Dat was wereldklasse"

07:00
José De Cauwer legt uit wat de bronzen medaille voor Ilan Van Wilder betekent

José De Cauwer legt uit wat de bronzen medaille voor Ilan Van Wilder betekent

09:00
Weergaloze Evenepoel bezorgt Pogacar ultieme vernedering en pakt met demonstratie derde wereldtitel tijdrijden op rij!

Weergaloze Evenepoel bezorgt Pogacar ultieme vernedering en pakt met demonstratie derde wereldtitel tijdrijden op rij!

21/09
Bondscoach is heel eerlijk over het nut van grote wapen Evenepoel en tempert verwachtingen met uitspraken over Pogacar

Bondscoach is heel eerlijk over het nut van grote wapen Evenepoel en tempert verwachtingen met uitspraken over Pogacar

21/09
Niemand gelukkiger dat Evenepoel Pogacar loste dan bronzen Ilan Van Wilder: "Ik zag Remco vliegen als een komeet"

Niemand gelukkiger dat Evenepoel Pogacar loste dan bronzen Ilan Van Wilder: "Ik zag Remco vliegen als een komeet"

21/09
Gaan we hem nu effectief vroeger in het veld zien? Wout van Aert laat zich er zelf over horen

Gaan we hem nu effectief vroeger in het veld zien? Wout van Aert laat zich er zelf over horen

21/09
De Belgische patriot in Remco Evenepoel komt helemaal naar boven: zijn klinkende boodschap vlak voor het WK tijdrijden

De Belgische patriot in Remco Evenepoel komt helemaal naar boven: zijn klinkende boodschap vlak voor het WK tijdrijden

21/09
Deze expert kan het weten: "Moet iets geks gebeuren mocht Remco dit WK niet winnen, nog nooit iemand zoals hij gezien"

Deze expert kan het weten: "Moet iets geks gebeuren mocht Remco dit WK niet winnen, nog nooit iemand zoals hij gezien"

21/09
Dumoulin neemt geen blad voor de mond over moeilijk jaar van Evenepoel en zegt waarom dit slecht is voor wielersport

Dumoulin neemt geen blad voor de mond over moeilijk jaar van Evenepoel en zegt waarom dit slecht is voor wielersport

21/09
"Wout van Aert heeft gewonnen waar het nog kan en op de manier waarop het nog kan, dat is ook een grote kwaliteit" Opinie

"Wout van Aert heeft gewonnen waar het nog kan en op de manier waarop het nog kan, dat is ook een grote kwaliteit"

21/09
Soudal Quick-Step glundert van trots dankzij één van zijn absolute toppers: "Een onvergetelijke week"

Soudal Quick-Step glundert van trots dankzij één van zijn absolute toppers: "Een onvergetelijke week"

21/09
Uitdager van Evenepoel windt er geen doekjes om: "Remco en Pogi zullen hun lippen aflikken als ze dit zien"

Uitdager van Evenepoel windt er geen doekjes om: "Remco en Pogi zullen hun lippen aflikken als ze dit zien"

21/09
VB: Evenepoel verdient vertrouwen van heel België, maar concurrenten op WK tijdrijden zijn om deze redenen gevaarlijk

VB: Evenepoel verdient vertrouwen van heel België, maar concurrenten op WK tijdrijden zijn om deze redenen gevaarlijk

21/09
Het jaar van Wout: Van Aert heeft in 2025 een enorme onzekerheid, maar ook een grote vechtlust getoond Analyse

Het jaar van Wout: Van Aert heeft in 2025 een enorme onzekerheid, maar ook een grote vechtlust getoond

21/09
Greg Van Avermaet laat zich eens van een heel andere kant zien en slaakt diepe zucht: "Wat een moeilijke job"

Greg Van Avermaet laat zich eens van een heel andere kant zien en slaakt diepe zucht: "Wat een moeilijke job"

21/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Wout Van Aert Serge Pauwels Jose De Cauwer Jay Vine Tiesj Benoot Ilan Van Wilder Mathieu Van Der Poel Tom Boonen Lucas Plapp Tom Dumoulin Thijs Zonneveld Brandon McNulty Jonas Vingegaard Rasmussen Marianne Vos Arnaud De Lie Jarno Widar Stefan Küng Greg Van Avermaet

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved