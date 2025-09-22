Tom Boonen onthult zijn geheim: "Dat was mijn truc in klassiekers en WK's"

Tom Boonen onthult zijn geheim: "Dat was mijn truc in klassiekers en WK's"

Tom Boonen pakte op 25 september 2025 de wereldtitel op weg in Madrid. Twintig jaar later blikt hij terug op die wereldtitel, waar hij misschien te weinig van genoten heeft.

In zijn carrière reed Tom Boonen elf keer het wereldkampioenschap op de weg, het WK in 2005 was zijn vierde bij de profs. In Zolder werd hij in 2002 38ste, in Italië in 2003 was hij 17de en in 2004 gaf Boonen op in Canada. 

In 2005 was het WK op maat van de sprinters en Boonen greep meteen zijn kans. En dat terwijl hij pas 24 jaar was. Zelf vindt Boonen niet dat hij te jong was of dat de wereldtitel een vergiftigd geschenk was. 

"Mijn enige fout is dat we er toen te weinig bij hebben stilgestaan hoe speciaal dat was", zegt Boonen bij Sportweekend. En dat terwijl hij als jonge prof nooit droomde van wereldkampioen worden, dat was alleen iets voor de allergrootsten. 

Wat was het geheim van Tom Boonen?

"Als kind had ik hier nooit van gedroomd. Echt niet. Dat was te extreem. Dat was ook mijn truc in klassiekers en WK's: ik beschouwde dat als nieuwelingenkoersen. Dat gaf me altijd rust in mijn hoofd."

Die aanpak leverde Boonen een bijzonder mooi palmares op. Hij werd niet alleen wereldkampioen, maar won ook vier keer Parijs-Roubaix, drie keer de Ronde van Vlaanderen, drie keer Gent-Wevelgem en vijf keer de E3 Harelbeke. 

