Zo reageert Pogacar op zijn nederlaag tegen Evenepoel op het WK tijdrijden

Tijdens het WK tijdrijden werd Tadej Pogacar ingehaald door Remco Evenepoel en greep hij met één seconde naast het podium. De Sloveen reageerde sportief, maar gaf toe dat het verlies hem niet onberoerd liet.

Tadej Pogacar moest tijdens het WK tijdrijden toezien hoe Remco Evenepoel hem inhaalde, ondanks een latere starttijd van 2 minuten en 30 seconden. “Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat Remco me inhaalde”, verklaarde Pogacar na afloop bij Sporza.

Hij erkende de prestatie van de Belg. “Het is een bittere pil om te slikken, maar hij is Remco. Hij is zo snel.” Uiteindelijk eindigde Pogacar op de vierde plaats, met slechts één seconde achterstand op Ilan Van Wilder, die het brons veroverde.

Lees ook... Zo ging het er in de volgauto achter Evenepoel aan toe: "We gaan hem opeten"

Respect voor de wereldkampioen

Pogacar toonde zich onder de indruk van Evenepoels capaciteiten in het tijdrijden. “Het is ongelooflijk hoe goed hij is in deze discipline. Chapeau, echt. Wat een prestatie”, aldus de Sloveen. Met een kwinkslag voegde hij eraan toe. “Ik hoop dat hij 100 procent voorbereid was voor deze tijdrit en dat hij volgende week slechts 99 procent klaar zal zijn voor de wegrit.”

De vierde plaats kwam hard aan bij Pogacar, vooral door het minieme verschil met Van Wilder. “Ja, ik zag dat het verschil zo klein was. Dat is echt bitter. Als ik had geweten dat ik op 1 seconde zat, had ik misschien nog wat extra motivatie gehad.”

Toch relativeerde hij het verlies. “Ach, vandaag zal ik er wellicht spijt van hebben, maar morgen is een nieuwe dag. Ik kan blij zijn met hoe ik afzag.” Pogacar gaf aan dat zijn voorbereiding op het WK tijdrijden niet optimaal was verlopen. “Voor ik naar Canada ging, kon ik mijn trainingsblok op de tijdritfiets niet afwerken”, lichtte hij toe. Door ziekte moest hij enkele belangrijke sessies schrappen. “Ik ga niet zeggen dat ik de tijdrit had opgegeven, maar ik moest wel een paar belangrijke trainingen overslaan door die ziekte.”

Verjaardag zonder overwinning

De tijdrit viel samen met Pogacars 27ste verjaardag, maar een overwinning zat er niet in. “Vorig jaar won ik nog het WK op de verjaardag van mijn broer, maar deze keer wilde ik mezelf niet te hard verwennen op mijn eigen verjaardag”, grapte hij. Toch kijkt hij vooruit. “Laat het ons volgende week maar proberen. Daar kijk ik sowieso meer naar uit. Nog twee zware trainingen en dan ben ik er helemaal klaar voor.”

