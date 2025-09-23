Hoe zit het met Widar voor wegrit na forfait in tijdrijden? Serge Pauwels zegt hoe de kaarten liggen

Hoe zit het met Widar voor wegrit na forfait in tijdrijden? Serge Pauwels zegt hoe de kaarten liggen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Jarno Widar moest door een blessure aan de bilspier afzien van deelname aan het WK tijdrijden voor beloften in Rwanda. Maandag kon hij zijn training hervatten. Bondscoach Serge Pauwels geeft aan dat deelname aan de wegrit van vrijdag nog steeds mogelijk is.

Widar had zich voorbereid op de tijdrit, maar moest geblesseerd afhaken. De oorzaak was een blessure aan de bilspier. “Hij heeft vooral last als hij op de tijdritfiets zit”, verklaarde Pauwels aan Het Nieuwsblad. “Vanochtend had hij wel nog een beetje last, maar dan is hij op training vertrokken”, voegde hij eraan toe.

De afwezigheid in de tijdrit was een tegenvaller, maar de focus ligt nu op de wegrit. Widar geldt als topfavoriet voor die wedstrijd, die vrijdag op het programma staat. De medische staf en begeleiding volgen zijn herstel nauwgezet.

Lees ook... Louis Vervaeke is vervanger voor Tiesj Benoot: maar is hij daar wel klaar voor?

Vier uur training

Maandag werkte Widar een trainingssessie af van vier uur. Pauwels gaf hem vooraf duidelijke instructies. “Ik heb hem gezegd dat hij zeker niks moet forceren.” De renner reed anderhalf uur mee met de elitegroep en trainde daarna nog alleen.

De bondscoach reageerde voorzichtig positief. “Nadien heb ik hem nog niet gesproken, maar het is alleszins positief dat hij z’n training kon afwerken.” De belasting werd bewust opgebouwd om geen risico’s te nemen met het oog op vrijdag.

Afwachten

Pauwels benadrukt dat de situatie evolueert. “Hopelijk komt de pijn niet terug, maar als het op de gewone fiets lukt om vier uur te fietsen zonder veel last, kunnen we hoopvol zijn”, aldus de coach. Tegelijkertijd wijst hij op de tijdsdruk. “Maar het is natuurlijk nog vier dagen tot vrijdag.”
De definitieve beslissing over deelname aan de wegrit zal later deze week genomen worden, in overleg met de medische staf en Widar zelf. Pauwels blijft voorzichtig. “We kunnen hoopvol zijn”, herhaalde hij. De komende dagen zijn cruciaal voor het verdere verloop.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wereldkampioenschap
WK Weg
Serge Pauwels
Jarno Widar

Meer nieuws

Wie is Dario Kloeck, de neef die ook mechanieker is van Remco Evenepoel?

Wie is Dario Kloeck, de neef die ook mechanieker is van Remco Evenepoel?

13:00
Vanthourenhout looft Evenepoel voor reactie nadat hij Pogacar inhaalde op WK tijdrijden

Vanthourenhout looft Evenepoel voor reactie nadat hij Pogacar inhaalde op WK tijdrijden

13:30
Louis Vervaeke is vervanger voor Tiesj Benoot: maar is hij daar wel klaar voor?

Louis Vervaeke is vervanger voor Tiesj Benoot: maar is hij daar wel klaar voor?

10:00
Patrick Lefevere zegt welke drie zaken een topper als Evenepoel nodig heeft om revanche te nemen

Patrick Lefevere zegt welke drie zaken een topper als Evenepoel nodig heeft om revanche te nemen

12:30
Campenaerts ziet mixed team relay helemaal zitten, al is er wel een groot probleem

Campenaerts ziet mixed team relay helemaal zitten, al is er wel een groot probleem

12:00
Tiesj Benoot zegt waar hij zijn coronabesmetting waarschijnlijk opgelopen heeft

Tiesj Benoot zegt waar hij zijn coronabesmetting waarschijnlijk opgelopen heeft

08:00
Opvallende uitspraak over Evenepoel en Van Aert: "Op die momenten aan elkaar opgetrokken"

Opvallende uitspraak over Evenepoel en Van Aert: "Op die momenten aan elkaar opgetrokken"

11:00
Belangrijke sponsor stelt Israel-Premier Tech voor voldongen feit

Belangrijke sponsor stelt Israel-Premier Tech voor voldongen feit

08:30
"Continu hoofdpijn": Bondscoach ziet nog Belgische topper afhaken voor WK in Rwanda

"Continu hoofdpijn": Bondscoach ziet nog Belgische topper afhaken voor WK in Rwanda

07:30
🎥 Vreemd moment met Van Aert gaat viraal, Pogacar wordt gelost door Rwandezen

🎥 Vreemd moment met Van Aert gaat viraal, Pogacar wordt gelost door Rwandezen

07:00
Nog geen gewonnen spel voor Evenepoel? Zonneveld klaar en duidelijk over Pogacar

Nog geen gewonnen spel voor Evenepoel? Zonneveld klaar en duidelijk over Pogacar

21:30
Brons kwam niet onverwacht: bondscoach Pauwels verklapt waarom hij geloofde in Van Wilder

Brons kwam niet onverwacht: bondscoach Pauwels verklapt waarom hij geloofde in Van Wilder

20:30
Tom Boonen onthult zijn geheim: "Dat was mijn truc in klassiekers en WK's"

Tom Boonen onthult zijn geheim: "Dat was mijn truc in klassiekers en WK's"

20:00
Stevig voordeel voor Evenepoel op Pogacar in WK wegrit? "Wordt tiendubbel afgestraft"

Stevig voordeel voor Evenepoel op Pogacar in WK wegrit? "Wordt tiendubbel afgestraft"

19:00
Tiesj Benoot geeft meer uitleg, maar reageert ook aangeslagen op missen van WK in Rwanda

Tiesj Benoot geeft meer uitleg, maar reageert ook aangeslagen op missen van WK in Rwanda

18:30
Geen Benoot op WK in Rwanda: reactie van Evenepoel spreekt boekdelen

Geen Benoot op WK in Rwanda: reactie van Evenepoel spreekt boekdelen

18:00
Na de bolwassing door Evenepoel: De Cauwer gelooft Pogacar niet

Na de bolwassing door Evenepoel: De Cauwer gelooft Pogacar niet

17:00
Bondscoach Serge Pauwels pakt uit met grapje over Evenepoel tijdens viering van WK-goud

Bondscoach Serge Pauwels pakt uit met grapje over Evenepoel tijdens viering van WK-goud

22/09
Remco Evenepoel kan niet rekenen op Tiesj Benoot tijdens wegrit op WK in Rwanda

Remco Evenepoel kan niet rekenen op Tiesj Benoot tijdens wegrit op WK in Rwanda

16:30
Internationale pers haalt grote woorden boven over zege Evenepoel en inzinking Pogacar

Internationale pers haalt grote woorden boven over zege Evenepoel en inzinking Pogacar

22/09
Nederland moet domper slikken: Marianne Vos (38) haakt af voor WK-wegrit

Nederland moet domper slikken: Marianne Vos (38) haakt af voor WK-wegrit

15:45
"Ik háát dat liedje": Tom Boonen is het twintig jaar na zijn wereldtitel beu

"Ik háát dat liedje": Tom Boonen is het twintig jaar na zijn wereldtitel beu

15:00
📷 UCI-voorzitter Lappartient gaat stevig de mist in na wereldtitel van Remco Evenepoel

📷 UCI-voorzitter Lappartient gaat stevig de mist in na wereldtitel van Remco Evenepoel

14:00
"Geniaal": Niet Pogacar, maar deze renner pakt zegerecord voor UAE Team Emirates

"Geniaal": Niet Pogacar, maar deze renner pakt zegerecord voor UAE Team Emirates

22/09
Bondscoach doet boekje open over Evenepoel: is hij nu ook favoriet voor de wegrit?

Bondscoach doet boekje open over Evenepoel: is hij nu ook favoriet voor de wegrit?

22/09
Opnieuw knap succes: plek 1 en 2 voor Visma Lease a Bike

Opnieuw knap succes: plek 1 en 2 voor Visma Lease a Bike

22/09
Zo ging het er in de volgauto achter Evenepoel aan toe: "We gaan hem opeten"

Zo ging het er in de volgauto achter Evenepoel aan toe: "We gaan hem opeten"

22/09
Heuglijk nieuws van Oumi en Remco... blijkt niet te zijn wat mama Agna verwachtte

Heuglijk nieuws van Oumi en Remco... blijkt niet te zijn wat mama Agna verwachtte

22/09
Thijs Zonneveld spreekt klare taal over "iconische vernedering" van Tadej Pogacar

Thijs Zonneveld spreekt klare taal over "iconische vernedering" van Tadej Pogacar

22/09
José De Cauwer legt uit wat de bronzen medaille voor Ilan Van Wilder betekent

José De Cauwer legt uit wat de bronzen medaille voor Ilan Van Wilder betekent

22/09
Zo reageert Pogacar op zijn nederlaag tegen Evenepoel op het WK tijdrijden

Zo reageert Pogacar op zijn nederlaag tegen Evenepoel op het WK tijdrijden

22/09
José De Cauwer zou bijna zeggen dat Wout van Aert Pogacar mag bedanken: "Dat was wereldklasse"

José De Cauwer zou bijna zeggen dat Wout van Aert Pogacar mag bedanken: "Dat was wereldklasse"

22/09
Gaan we hem nu effectief vroeger in het veld zien? Wout van Aert laat zich er zelf over horen

Gaan we hem nu effectief vroeger in het veld zien? Wout van Aert laat zich er zelf over horen

21/09
UPDATE: Jarno Widar heeft de knoop doorgehakt over deelname aan het WK tijdrijden

UPDATE: Jarno Widar heeft de knoop doorgehakt over deelname aan het WK tijdrijden

21/09
Remco Evenepoel prijkt met zijn foto op de algemene nieuwssite van Amerikaanse zender CNN: wat is er aan de hand?

Remco Evenepoel prijkt met zijn foto op de algemene nieuwssite van Amerikaanse zender CNN: wat is er aan de hand?

21/09
Niemand gelukkiger dat Evenepoel Pogacar loste dan bronzen Ilan Van Wilder: "Ik zag Remco vliegen als een komeet"

Niemand gelukkiger dat Evenepoel Pogacar loste dan bronzen Ilan Van Wilder: "Ik zag Remco vliegen als een komeet"

21/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Wout Van Aert Tiesj Benoot Serge Pauwels Ilan Van Wilder Jose De Cauwer Jay Vine Thijs Zonneveld Jarno Widar Tom Boonen Patrick Lefevere Tom Dumoulin Greg Van Avermaet Mathieu Van Der Poel Olav Kooij Brandon McNulty Stefan Küng Marianne Vos Justine Ghekiere

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved