Hoe zit het met Widar voor wegrit na forfait in tijdrijden? Serge Pauwels zegt hoe de kaarten liggen

Jarno Widar moest door een blessure aan de bilspier afzien van deelname aan het WK tijdrijden voor beloften in Rwanda. Maandag kon hij zijn training hervatten. Bondscoach Serge Pauwels geeft aan dat deelname aan de wegrit van vrijdag nog steeds mogelijk is.

Widar had zich voorbereid op de tijdrit, maar moest geblesseerd afhaken. De oorzaak was een blessure aan de bilspier. “Hij heeft vooral last als hij op de tijdritfiets zit”, verklaarde Pauwels aan Het Nieuwsblad. “Vanochtend had hij wel nog een beetje last, maar dan is hij op training vertrokken”, voegde hij eraan toe.

De afwezigheid in de tijdrit was een tegenvaller, maar de focus ligt nu op de wegrit. Widar geldt als topfavoriet voor die wedstrijd, die vrijdag op het programma staat. De medische staf en begeleiding volgen zijn herstel nauwgezet.



Vier uur training

Maandag werkte Widar een trainingssessie af van vier uur. Pauwels gaf hem vooraf duidelijke instructies. “Ik heb hem gezegd dat hij zeker niks moet forceren.” De renner reed anderhalf uur mee met de elitegroep en trainde daarna nog alleen.

De bondscoach reageerde voorzichtig positief. “Nadien heb ik hem nog niet gesproken, maar het is alleszins positief dat hij z’n training kon afwerken.” De belasting werd bewust opgebouwd om geen risico’s te nemen met het oog op vrijdag.

Afwachten

Pauwels benadrukt dat de situatie evolueert. “Hopelijk komt de pijn niet terug, maar als het op de gewone fiets lukt om vier uur te fietsen zonder veel last, kunnen we hoopvol zijn”, aldus de coach. Tegelijkertijd wijst hij op de tijdsdruk. “Maar het is natuurlijk nog vier dagen tot vrijdag.”

De definitieve beslissing over deelname aan de wegrit zal later deze week genomen worden, in overleg met de medische staf en Widar zelf. Pauwels blijft voorzichtig. “We kunnen hoopvol zijn”, herhaalde hij. De komende dagen zijn cruciaal voor het verdere verloop.