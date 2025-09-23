Is Vervaeke waardige vervanger? Benoot geeft er zelf zijn mening over

Geen Tiesj Benoot aan de start van het WK wielrennen, maar wel Louis Vervaeke. Is hij een waardige vervanger voor Benoot in dienst van Evenepoel?

Een positieve covid-test houdt Tiesj Benoot in België, hij stapt woensdag niet op de vlucht richting Rwanda. Een stevige tegenvaller voor de Belgische ploeg en voor Benoot zelf uiteraard, die zich uitstekend had voorbereid.

Benoot was in augustus nog op stage geweest met Evenepoel in Livigno en had ook duidelijk een goede vorm te pakken. Zo'n tien dagen geleden werd hij in Montréal nog zevende, al was dat wel op ruim twee minuten van McNulty en Pogacar.



Geen Benoot dus aan de start zondag, maar wel Louis Vervaeke. Voor de 31-jarige wordt het zijn eerste WK bij de profs. Hij reed een goede Vuelta en was nog aan het doortrainen in functie van het EK volgende week.

Benoot ziet Vervaeke als waardige vervanger

Voor bondscoach Serge Pauwels is Vervaeke dan ook een waardige vervanger voor Benoot. Wat vindt Benoot er zelf van? "Ik ben er zeker van dat Louis - als Gentse connectie - een waardige vervanger zal zijn", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Benoot zal er dus niet bij zijn op het WK in Rwanda, maar hoopt dat hij volgende week wel aan de start kan staan van het EK. Ook Vervaeke zit daar dus in de selectie, zij moeten Evenepoel aan zijn eerste Europese titel op de weg helpen.